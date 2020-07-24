У категорії "Початок кар’єри" дистанційним співробітникам пропонували на 25% вищу зарплату, аніж офісним. Загалом у червні вакансій на роботу з дому було майже в 1,5 рази більше – 1 010.

У середньому за дистанційну роботу на початку кар’єри пропонували зарплату у 12 500 гривень за місяць, мовиться у аналітиці OLX Робота за червень 2020.

Цікаво Чому українці шукають роботу за кордоном: інфографіка

Які вакансії найпопулярніші на тимчасову зайнятість

Адміністратор – близько 15 тисяч гривень на місяць,

Офіс-менеджер – близько 10 тисяч гривень на місяць.

Водночас для студентів та молоді пропонують в середньому 8 250 гривень на місяць при тимчасовому працевлаштуванні. Цікаво, що підробіток у вигляді роздачі листівок у червні стали шукати майже в 6 разів активніше.



Яка тимчасова робота доступна / Інфографіка ОЛХ

Скільки людей шукали роботу

На кожну пропозицію з роботи вдома відгукувалися в середньому 20 людей, у той час як офлайн – 18. До речі у травні розрив був ще більшим.

Загалом у червні роботодавці розмістили майже 2 300 вакансій для людей на початку кар'єри. З них 16%, або понад 360 випало на пропозиції з тимчасового працевлаштування

Які вакансії шукають

У червні найчастіше шукали:

Роботу для школярів – 4 670 разів.

Дистанційну роботу шукали 4 580 разів.

Роботу вдома – 3 100 разів.

Вакансії з щоденною оплатою шукали 3 090 разів.

Роздачу листівок моніторили 2 310 разів.

Цікаво, що стабільно потрібні працівники в Instagram – їм обіцяють заробіток у розмірі 15 000 гривень, а доступних вакансій – понад 80. Активно шукають також промоутерів, пропонуючи в середньому 9 000 гривень на місяць.

Популярна позиція для студентів – оператори. Їм готові платити приблизно 11 500 гривень на місяць.



Найчастіші пошукові запити щодо роботи / Інфографіка ОЛХ

Зверніть увагу! Карантин негативно вплинув на економіку України та рівень безробіття. Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні була на 48% більша, ніж на травень 2019 року.