Зарплати на дистанційній роботі вищі: які вакансії були популярними у червні
У категорії "Початок кар’єри" дистанційним співробітникам пропонували на 25% вищу зарплату, аніж офісним. Загалом у червні вакансій на роботу з дому було майже в 1,5 рази більше – 1 010.
У середньому за дистанційну роботу на початку кар’єри пропонували зарплату у 12 500 гривень за місяць, мовиться у аналітиці OLX Робота за червень 2020.
Цікаво Чому українці шукають роботу за кордоном: інфографіка
Які вакансії найпопулярніші на тимчасову зайнятість
- Адміністратор – близько 15 тисяч гривень на місяць,
- Офіс-менеджер – близько 10 тисяч гривень на місяць.
Водночас для студентів та молоді пропонують в середньому 8 250 гривень на місяць при тимчасовому працевлаштуванні. Цікаво, що підробіток у вигляді роздачі листівок у червні стали шукати майже в 6 разів активніше.
Яка тимчасова робота доступна / Інфографіка ОЛХ
Скільки людей шукали роботу
На кожну пропозицію з роботи вдома відгукувалися в середньому 20 людей, у той час як офлайн – 18. До речі у травні розрив був ще більшим.
Загалом у червні роботодавці розмістили майже 2 300 вакансій для людей на початку кар'єри. З них 16%, або понад 360 випало на пропозиції з тимчасового працевлаштування
Які вакансії шукають
У червні найчастіше шукали:
- Роботу для школярів – 4 670 разів.
- Дистанційну роботу шукали 4 580 разів.
- Роботу вдома – 3 100 разів.
- Вакансії з щоденною оплатою шукали 3 090 разів.
- Роздачу листівок моніторили 2 310 разів.
Цікаво, що стабільно потрібні працівники в Instagram – їм обіцяють заробіток у розмірі 15 000 гривень, а доступних вакансій – понад 80. Активно шукають також промоутерів, пропонуючи в середньому 9 000 гривень на місяць.
Популярна позиція для студентів – оператори. Їм готові платити приблизно 11 500 гривень на місяць.