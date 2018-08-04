Зарплати українців зростуть у 2019 році: прогноз від Мінекономрозвитку

Зростання зарплат в Україні протягом 2019-2021 років з урахуванням інфляції складе 6,4%. Такі темпи зростання дозволять у 2021 році перевищити показник 2013 року більш ніж на 30% здебільшого завдяки реформуванню оплати праці в 2017 році.

Про це мовиться у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з прогнозом, у цілому в середньостроковій перспективі зростатиме номінальна середньомісячна зарплата (брутто), яка в 2021 році прогнозується на рівні 12 тисяч 835 гривень (у 2019 році – 10 тисяч 129 гривень).

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При цьому зростання номінальної середньомісячної зарплати з урахуванням індексу споживчих цін у середньому в 2019-2021 роках складе 6,4% (в 2019 році – 6,9%).

У міністерстві також нагадали, що з 1 січня 2019 року стартує впровадження нового принципу нарахування грошового забезпечення військовослужбовців. Окрім того, проводитиметься реформування системи оплати праці держслужбовців.