У Києві 3 серпня терорист на ім'я Сухроб Карімов захопив банк та погрожував його підірвати. Усі присутні вийшли, а наодинці із терористом залишилася лише начальниця відділення. Однак у мережі поширилися фото, на яких видно двох різних жінок поруч із заручником.

Відтак виникло питання: чому спочатку заручницею була одна жінка, а потім – інша. У Службі безпеки України, яка проводила спецоперацію із затримання терориста, вже пояснили цю колізію.

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Що кажуть у СБУ про заручниць

Під час захоплення терористом банку, співробітники перебували на робочих місцях. На перших фото з місця події була зафіксована співробітниця банку, до якої спочатку звернувся Карімов.



Спершу Карімов звернувся до цієї працівниці відділення / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку. Тож усіх евакуювали, а керівниця відділення виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста.

Вона була зафіксована на фото і відео, опублікованих пізніше. Зокрема, на інтерв'ю із терористом, яке вийшло в прямий ефір декількох телеканалів, видно зовсім іншу жінку.



Начальниця відділення, яка добровільно вирішила залишитися із Карімовим / Скриншот з відео

Як стався обмін: що розповіли у банку

Виконавча директорка "Універсал Банку" Ірина Старомінська на своїй фейсбук-сторінці прокоментувала цю топ-подію дня. За її словами, начальниця відділення Наталя Чучупак запропонувала нападнику води і в цей час натиснула тривожну кнопку.

Надалі вона швидко вивела з відділення клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, аби він відпустив співробітницю й замість неї залишилася вона.

3 години Наталя вела діалог з неадекватною людиною. Зуміла взяти у нього паспорт зробити копію і переслати колегам, паралельно закладаючи вікна папками, на вимогу злочинця, щоб снайпер не потрапив,

– розповіла Старомінська.

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