Заручниця у БЦ "Леонардо": СБУ прокоментувала, чому на фото дві різні жінки
У Києві 3 серпня терорист на ім'я Сухроб Карімов захопив банк та погрожував його підірвати. Усі присутні вийшли, а наодинці із терористом залишилася лише начальниця відділення. Однак у мережі поширилися фото, на яких видно двох різних жінок поруч із заручником.
Відтак виникло питання: чому спочатку заручницею була одна жінка, а потім – інша. У Службі безпеки України, яка проводила спецоперацію із затримання терориста, вже пояснили цю колізію.
Нагадаємо Спецпризначенці затримали київського терориста: подія відбулася в прямому ефірі
Що кажуть у СБУ про заручниць
Під час захоплення терористом банку, співробітники перебували на робочих місцях. На перших фото з місця події була зафіксована співробітниця банку, до якої спочатку звернувся Карімов.
Спершу Карімов звернувся до цієї працівниці відділення / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка
Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку. Тож усіх евакуювали, а керівниця відділення виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста.
Вона була зафіксована на фото і відео, опублікованих пізніше. Зокрема, на інтерв'ю із терористом, яке вийшло в прямий ефір декількох телеканалів, видно зовсім іншу жінку.
Начальниця відділення, яка добровільно вирішила залишитися із Карімовим / Скриншот з відео
Як стався обмін: що розповіли у банку
Виконавча директорка "Універсал Банку" Ірина Старомінська на своїй фейсбук-сторінці прокоментувала цю топ-подію дня. За її словами, начальниця відділення Наталя Чучупак запропонувала нападнику води і в цей час натиснула тривожну кнопку.
Надалі вона швидко вивела з відділення клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, аби він відпустив співробітницю й замість неї залишилася вона.
3 години Наталя вела діалог з неадекватною людиною. Зуміла взяти у нього паспорт зробити копію і переслати колегам, паралельно закладаючи вікна папками, на вимогу злочинця, щоб снайпер не потрапив,
– розповіла Старомінська.
Захоплення банку в Києві: головне
- 3 серпня невідомий чоловік зайшов до відділення Universal Bank у бізнес-центрі "Леонардо", що розташований у центрі Києва, і пригрозив підірвати бомбу.
- Терорист заявив, що прив'язав до ноги детонатор, і в разі його ліквідації вибуховий пристрій підірве все навколо.
- Всі, окрім керівниці відділення банку, залишили приміщення. Зловмисник вимагав допуску журналістів, оскільки хотів вийти в прямий ефір одного з телеканалів.
- Нападникам виявився 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Підозрюваного затримали співробітники спецпідрозділу "Альфа" під час спілкування з журналістами і перемовником.
- У СБУ заявили, що операція пройшла успішно. Відносно Карімова відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт". Згодом з'ясувалося, що вибухівки у нього не було.