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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Затишна пекарня та теплиці: на Львівщині коштом Євросоюзу жінки розвивають власний бізнес

      -

      На Львівщині люди розвивають туристичну інфраструктуру за гроші Євросоюзу. 14 сіл однієї з об'єднаних територіальних громад отримали грант у майже мільйон євро на економічний розвиток. За ці гроші створили власний бренд – Cowboyky.

      20 років тому пані Світлана з селища Дешичі мала власну пекарню. Втім, з часом справа стала збитковою, тож її довелось закрити.

      Важливо! Євросоюз не зміг ухвалити бюджет, в якому має виділити гроші Україні

      Коли ж їхня громада отримала гроші від Євросоюзу, жінка запропонувала заснувати школу пекарських майстер-класів. Щотижня мистецтву випікання хліба й тістечок навчає десятки діток.

      Цей проєкт то є моє задоволення, я себе знайшла в ньому. Я люблю працювати з хлібом, з випічкою,
      – зізналася власниця пекарні Світлана Савка.


      Світлана Савка навчає мистецтва випікання хліба й тістечок навчає десятки діток

      У сусідньому селі Нове місто Світлана Бегей побудувала тепличні тунелі. Вирощувати на трьох ділянках жінка планує італійські сорти полуниць і зелень.

      Вже підходило 10 людей, які хотіли б працевлаштуватися, адже велика потреба у цьому є у селі,
      – додала Світлана Бегей.

      Проєкт Cowboyky реалізують у межах ініціативи "Мери за економічне зростання". Він стартував у 2018 році й розрахований на 3 роки. Новоміській ОТГ Євросоюз виділив 900 тисяч євро. Створені за грант підприємства допоможуть працевлаштувати щонайменше 50 мешканців, третина з яких – жінки.

      Фінальний результат реалізації грантових грошей у межах проєкту Cowboyky Новоміська ОТГ презентує наступного року. 

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини Львова Бюджет Гроші Євросоюз Новини України
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