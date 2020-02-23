Затишна пекарня та теплиці: на Львівщині коштом Євросоюзу жінки розвивають власний бізнес

На Львівщині люди розвивають туристичну інфраструктуру за гроші Євросоюзу. 14 сіл однієї з об'єднаних територіальних громад отримали грант у майже мільйон євро на економічний розвиток. За ці гроші створили власний бренд – Cowboyky.

20 років тому пані Світлана з селища Дешичі мала власну пекарню. Втім, з часом справа стала збитковою, тож її довелось закрити.

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Коли ж їхня громада отримала гроші від Євросоюзу, жінка запропонувала заснувати школу пекарських майстер-класів. Щотижня мистецтву випікання хліба й тістечок навчає десятки діток.

Цей проєкт то є моє задоволення, я себе знайшла в ньому. Я люблю працювати з хлібом, з випічкою,

– зізналася власниця пекарні Світлана Савка.



Світлана Савка навчає мистецтва випікання хліба й тістечок навчає десятки діток

У сусідньому селі Нове місто Світлана Бегей побудувала тепличні тунелі. Вирощувати на трьох ділянках жінка планує італійські сорти полуниць і зелень.

Вже підходило 10 людей, які хотіли б працевлаштуватися, адже велика потреба у цьому є у селі,

– додала Світлана Бегей.

Проєкт Cowboyky реалізують у межах ініціативи "Мери за економічне зростання". Він стартував у 2018 році й розрахований на 3 роки. Новоміській ОТГ Євросоюз виділив 900 тисяч євро. Створені за грант підприємства допоможуть працевлаштувати щонайменше 50 мешканців, третина з яких – жінки.

Фінальний результат реалізації грантових грошей у межах проєкту Cowboyky Новоміська ОТГ презентує наступного року.