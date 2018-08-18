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Затоплений Львів: як місто оговтується після негоди

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Зливи накрили Західну Україну. Через значні опади напередодні під водою опинились вулиці одразу кількох міст: Львова, Дрогобича на Львівщині та Рахова на Закарпатті.

До того ж Львів на кілька годин залишився без електротранспорту. Вулиці перетворились на Венецію, а люди пересіли на човни. 

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Так виглядало львівське перехрестя, яке найбільше потерпіло під час вчорашньої зливи, після того як тут зійшла вода. А за парку годин до того, вулиця була більше схожа на річку.

Громадський транспорт та авто опинились по вікна у воді. Піднявся рівень води, і щоб запобігли аваріям, зупинили роботу громадського транспорту. Та одному чоловіку це не стало на заваді. Він взяв надувного човна і весла та взявся допомагати людям. Ним переплавляв їх з однієї сторони вулиці на іншу. 

львів затопило
Чоловік з човном

Тим часом на іншій вулиці міста рятувальники переносили людей із підтопленого транспорту на руках. Несли дітей, жінок та навіть чоловіків. Всього витягли 130 людей.

потоп у львові
Рятувальники переносили людей із підтопленого транспорту на руках

У полоні води опинились 9 маршруток та 12 машин. Їх відбуксирували рятувальники. Всього за годину у Львові випала чверть місячної норми опадів. А причина підтоплень – каналізація, яка просто не впоралася із таким потоком води. Воду у всіх районах міста відкачували рятувальники.

Це підвали як закладів громадського харчування, так і житлових будинків. Допомагали деяким людям з маршрутки вибратись на суху поверхню. Дощоприймачі не справилися з цією кількістю води, тому виникли проблеми в низьких ділянках,
– прокоментував речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Наслідки зливи вивели на роботу комунальників навіть у вихідний. З допомогою техніки чистять тротуари, прибирають від сміття, яке притягнула за собою вода проїжджі частини.

потоп зливи львів
Комунальники працюють і у вихідний

зливи львів
Наслідки злив у Львові, вулиця Федьковича/ фото 24 канал

Слідом за Львовом пішли під воду кілька вулиці в містечках на Закарпатті. Нині в Рахові також оговтуються від зливи. В місті підтопило пів сотні будинків. Дощ був такої сили, що деяких жителів довелось евакуювати з їхніх осель.

Люди провели ніч у лікарні, допоки не спала вода. Зливові потоки знесли з гір деревину, яка заблокувала відтік води. Річка Буркут вийшла з берегів та затопила центральну частину Рахова. Також зруйновано три малі містки та пошкоджено три автомобілі. 

Зранку до нас надійшло 17 заявок про відкачку води, рятувальники працюють у посиленому режимі. Наразі вода вже сходить поступово самостійно,
– зазначила речник Головного управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Негода накрила і Дрогобич на Львівщині. Там також злива затопила вулиці. Підтоплення цього літа відбувають по всій Україні. Топило Тернопіль та Луцьк. Двічі за місяць заливало Київ. Днями під час зливи "плавав " і Хрещатик, за декілька хвилин перетворився на річку. 

Теги: Новини України Негода в Україні Погода ДСНС Новини Львова комунальні послуги
Джерело: 24 канал
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