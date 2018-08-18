Затоплений Львів: як місто оговтується після негоди

Зливи накрили Західну Україну. Через значні опади напередодні під водою опинились вулиці одразу кількох міст: Львова, Дрогобича на Львівщині та Рахова на Закарпатті.

До того ж Львів на кілька годин залишився без електротранспорту. Вулиці перетворились на Венецію, а люди пересіли на човни.

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Так виглядало львівське перехрестя, яке найбільше потерпіло під час вчорашньої зливи, після того як тут зійшла вода. А за парку годин до того, вулиця була більше схожа на річку.

Громадський транспорт та авто опинились по вікна у воді. Піднявся рівень води, і щоб запобігли аваріям, зупинили роботу громадського транспорту. Та одному чоловіку це не стало на заваді. Він взяв надувного човна і весла та взявся допомагати людям. Ним переплавляв їх з однієї сторони вулиці на іншу.



Чоловік з човном

Тим часом на іншій вулиці міста рятувальники переносили людей із підтопленого транспорту на руках. Несли дітей, жінок та навіть чоловіків. Всього витягли 130 людей.





Рятувальники переносили людей із підтопленого транспорту на руках

У полоні води опинились 9 маршруток та 12 машин. Їх відбуксирували рятувальники. Всього за годину у Львові випала чверть місячної норми опадів. А причина підтоплень – каналізація, яка просто не впоралася із таким потоком води. Воду у всіх районах міста відкачували рятувальники.

Це підвали як закладів громадського харчування, так і житлових будинків. Допомагали деяким людям з маршрутки вибратись на суху поверхню. Дощоприймачі не справилися з цією кількістю води, тому виникли проблеми в низьких ділянках,

– прокоментував речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Наслідки зливи вивели на роботу комунальників навіть у вихідний. З допомогою техніки чистять тротуари, прибирають від сміття, яке притягнула за собою вода проїжджі частини.



Комунальники працюють і у вихідний



Наслідки злив у Львові, вулиця Федьковича/ фото 24 канал

Слідом за Львовом пішли під воду кілька вулиці в містечках на Закарпатті. Нині в Рахові також оговтуються від зливи. В місті підтопило пів сотні будинків. Дощ був такої сили, що деяких жителів довелось евакуювати з їхніх осель.

Люди провели ніч у лікарні, допоки не спала вода. Зливові потоки знесли з гір деревину, яка заблокувала відтік води. Річка Буркут вийшла з берегів та затопила центральну частину Рахова. Також зруйновано три малі містки та пошкоджено три автомобілі.

Зранку до нас надійшло 17 заявок про відкачку води, рятувальники працюють у посиленому режимі. Наразі вода вже сходить поступово самостійно,

– зазначила речник Головного управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Негода накрила і Дрогобич на Львівщині. Там також злива затопила вулиці. Підтоплення цього літа відбувають по всій Україні. Топило Тернопіль та Луцьк. Двічі за місяць заливало Київ. Днями під час зливи "плавав " і Хрещатик, за декілька хвилин перетворився на річку.