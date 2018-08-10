Затоплення розкопок на Поштовій площі у Києві сталося через тріщину у водоводі, – Київводоканал

У Київводоканалі назвали причину затоплення місця археологічних розкопок на столичній Поштовій площі. Аварія сталася через тріщину у водоводі.

Про це інформує прес-служба Київводоканалу.

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9 серпня аварійна бригада району по експлуатації водопровідних мереж №2 ліквідувала витік на Поштовій площі. Було визначено, що аварія сталася через тріщину у заглушці водоводу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася через тріщину у заглушці водоводу. Наразі бригада відкачала воду з місця розкопок за цією адресою.

"Ремонтні роботи відбудуться вночі, адже наразі вони неможливі через жвавий дорожній рух", – додали у компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затоплення археологічних розкопок на Поштовій площі. Стан ділянки, яка може невдовзі отримати статус пам'ятки національного значення, за словами активістів, жахливий.