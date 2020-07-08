Ранковий час пік 8 липня скував усі мости Києва та під'їзди до них кілометровими заторами. Водночас міст Метро перекрили протестувальники.

Яка ситуація на мостах столиці

Вранці рух Північним мостом, мостом Метро, мостом Патона, Дарницьким мостом і Південним мостом ускладнено в сторону правого берега через численні ДТП. Про це повідомляє 24 канал.

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Мітингувальники з самого ранку повністю перекрили міст Метро, зупинивши рух. Поліції ще немає.

Водночас очевидці повідомляють, що затор починається ще від станції метро "Чернігівська".

Мітингувальники перекрили міст Метро: дивіться відео

Ще одне відео мітингу на мості Метро:

Ситуація на київських дорогах

На правому березі рух ускладнено:

по вулиці Набережно-Рибальська,

Набережним шосе,

вулицями В'ячеслава Чорновола та Жилянської,

частково – проспектом Перемоги,

на Повітрофлотському проспекті,

по вулиці Олени Теліги,

проспектом Любомира Гузара,

по вулиці Вадима Гетьмана,

Незначні затори утворилися й на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Юрія Іллєнка.

На лівому березі затори утворилися:

на проспекті Миколи Бажана,

Дарницькому шосе,

проспекті Соборності,

Броварському проспекті,

бульварі Петрова,

вулиці Миропільській.



Затори в Києві станом на 10 ранку / Google Maps