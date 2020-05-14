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Київ зупинився через затори: на яких вулицях ускладнений рух – карта

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Затори у Києві сьогодні 14 травня 2020 – карта ускладненого руху
Затори у Києві 14 травня / rubryka.com

Від ранку 14 травня у Києві через дощі та значне скупчення транспорту утворилися великі затори на дорогах. Найскладніша ситуація – на магістралях, які поєднують лівий бере з правим.

Про численні затори у столиці вранці 14 травня свідчать дані Google Maps.

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Відповідно до них, найскладніша ситуація традиційно на магістралях, які йдуть з лівого берега на правий. Зокрема, рух ускладнений на всіх мостах через Дніпро.

Затори утворилися також на під'їздах до мостів – на проспектах Броварському, Соборності, Шухевича, Бажана, Дарницькому шосе та інших.

Затори у Києві 14 травня: дивіться карту

Затори у Києві 14 травня

Щодо правобережної частини Києва, то там паралізовано рух на окремих ділянках проспектів Перемоги та Глушкова, бульвару Шевченка, Набережного шосе, а також вулицях Набережно-Хрещатицькій, Мечникова, Басейній тощо. Водночас на вулицях Подолу дороги вільні.

У столиці через затори ускладнений рух: дивіться карту

У столиці через затори ускладнений рух

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Транспорт Негода в Україні Новини Києва Дороги
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