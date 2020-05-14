Київ зупинився через затори: на яких вулицях ускладнений рух – карта
Від ранку 14 травня у Києві через дощі та значне скупчення транспорту утворилися великі затори на дорогах. Найскладніша ситуація – на магістралях, які поєднують лівий бере з правим.
Про численні затори у столиці вранці 14 травня свідчать дані Google Maps.
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Відповідно до них, найскладніша ситуація традиційно на магістралях, які йдуть з лівого берега на правий. Зокрема, рух ускладнений на всіх мостах через Дніпро.
Затори утворилися також на під'їздах до мостів – на проспектах Броварському, Соборності, Шухевича, Бажана, Дарницькому шосе та інших.
Затори у Києві 14 травня: дивіться карту
Щодо правобережної частини Києва, то там паралізовано рух на окремих ділянках проспектів Перемоги та Глушкова, бульвару Шевченка, Набережного шосе, а також вулицях Набережно-Хрещатицькій, Мечникова, Басейній тощо. Водночас на вулицях Подолу дороги вільні.
У столиці через затори ускладнений рух: дивіться карту