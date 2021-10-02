Затримання Саакашвілі в Грузії: усі відомі подробиці та реакції країн

Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії, інформація про це з’явилася 1 жовтня. Інцидент вже створив непорозуміння між Україною та Грузією.

Що відомо про затримання, навіщо колишній президент Грузії повернувся туди та чому не робив цього раніше – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Саакашвілі затримали у Грузії: як це було

Міхеіл Саакашвілі ще на початку вересня 2021 року публічно заявив, що має намір приїхати до Грузії на день муніципальних виборів 2 жовтня.

Словам політика не надто вірили у Грузії: наприклад, глава правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе сказав, що Саакашвілі повернутися просто не насмілиться .

. У відповідь на це колишній президент Грузії (2004 – 2013) і глава ОДА Одеської області (2015 – 2016) опублікував фото квитків, за якими начебто зібрався прибути до Тбілісі 2 жовтня. А проте у Грузії Саакашвілі виринув вже 1 числа.

Там його – спершу за чутками, а потім і за офіційним підтвердженням від глави грузинського уряду Іраклія Гарібашвілі – затримали й доправили до пенітенціарної установи. Дещо згодом:

У мережі з’явилося відео затримання Саакашвілі.

І повідомлення про те, що політик оголосив голодування та вимагає зустрічі з українським консулом.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі є громадянином України, тож його затримання в Грузії створило непорозуміння між країнами.

Чому Саакашвілі жив в Україні та не повертався до Грузії раніше

проти Саакашвілі у Грузії відкрили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин кордону. Адже за офіційними каналами він начебто не виїжджав з території України й не заїжджав на територію Грузії.

Після того, як Міхеіл Саакашвілі припинив бути президентом, у Грузії проти нього розпочали кілька кримінальних проваджень. За даними Вікіпедії, вже у 2014 році його викликали – спершу як свідка, потім як звинувачуваного – до прокуратури у щонайменше десяти справах.

Утім, Саакашвілі тоді вже перебував в Україні, де п’ятий президент Петро Порошенко надав грузинському політику не тільки громадянство, а й високу посаду.

У 2015 Саакашвілі став главою Одеської обласної державної адміністрації.

Потім був скандал із позбавленням Саакашвілі громадянства у 2017, проривом через польський кордон та поверненням громадянства вже новим президентом Зеленським. За каденції останнього Саакашвілі став главою Виконавчого комітету реформ.

І от у 2018 році Саакашвілі у Грузії заочно засудили – до 3 років ув'язнення за перевищення повноважень під час помилування засуджених у справі про вбивство бізнесмена Сандро Гиргвліан.

– до 3 років ув'язнення за перевищення повноважень під час помилування засуджених у справі про вбивство бізнесмена Сандро Гиргвліан. І ще до 6 років – за причетність до побиття у 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.

Відтоді Міхеіл Саакашвілі до Грузії не їздив, адже там пообіцяли його одразу затримати. Що, власне, й сталося 1 жовтня 2021 року.

Навіщо Саакашвілі повернувся до Грузії саме до 2 жовтня

Політик кілька разів заявляв, що хоче бути у Грузії 2 жовтня – у день муніципальних виборів, – щоб "захищати волевиявлення" людей та "разом із ними взяти участь у порятунку Грузії". До свого затримання він був готовий, адже опублікував у фейсбуці заздалегідь записане відео, у якому сказав:

Зараз мене, ймовірно, затримають у Тбілісі, та я не боюся. Нумо всі завтра на вибори, а післязавтра – будемо святкувати перемогу. І я з вами.

Також Саакашвілі закликав людей після закриття виборчих дільниць "вийти в центри міст, сіл і разом захистити завойовану перемогу". Він, ймовірно, сподівається на поразку правлячої партії й дострокові парламентські вибори у 2022 році.

Щонайменше, така домовленість була у документі, підписаному для розв’язання кризи у 2020 році під егідою голови Євроради Шарля Мішеля.

Утім, партія влади "Грузинська мрія" з цієї угоди вже вийшла, тож які насправді будуть наслідки приїзду Саакашвілі до Грузії та результатів муніципальних виборів 2021 року – поки що не зрозуміло.

Як на затримання Саакашвілі реагували офіційні посадові особи різних країн

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у твітері, що міністерство викликало до себе грузинського посла через затримання у Грузії Міхеїла Саакашвілі (адже той має українське громадянство).

У Міністерстві закордонних справ сподіваються отримати "офіційну інформацію про підстави та обставини такого затримання" .

. Також речник Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував цей інцидент. За його словами, глава держави занепокоєний затриманням Саакашвілі.

У прокуратурі ж Грузії заявили, що українське громадянство не допоможе Саакашвілі, бо злочини експрезидент вчинив саме на грузинській території. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вже встигла запевнити, що Саакашвілі також може навіть не сподіватися на помилування.

Водночас у США речник Державного департаменту Нед Прайс відреагував на ситуацію з Саакашвілі так: "Ми отримали повідомлення про затримання Міхеіла Саакашвілі й уважно стежимо за розвитком подій".

Як повідомив "Голос Америки", Білий дім закликав владу Грузії "забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, відповідно до грузинського законодавства та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини".