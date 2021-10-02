Задержание Саакашвили в Грузии: все известные подробности и реакции стран

Михеила Саакашвили задержали в Грузии, информация об этом появилась 1 октября. Инцидент уже спровоцировал недоразумения между Украиной и Грузией.

Что известно о задержании, зачем бывший президент Грузии вернулся туда и почему не делал этого раньше – рассказываем в материале 24 канала.

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Саакашвили задержали в Грузии: как это было

Саакашвили еще в начале сентября 2021 публично заявил, что имеет намерение приехать в Грузию на день муниципальных выборов 2 октября.

Словам политика не слишком верили в Грузии: например, глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сказал, что Саакашвили вернуться просто не осмелится .

. В ответ на это бывший президент Грузии (2004 – 2013) и глава ОГА Одесской области (2015 – 2016) опубликовал фото билетов, по которым якобы собрался прибыть в Тбилиси 2 октября. Однако в Грузии Саакашвили вынырнул уже 1 числа.

Там его – сначала по слухам, а затем и по официальному подтверждению главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили – задержали и доставили в пенитенциарное учреждение. Несколько позже:

В сети появилось видео задержания Саакашвили.

И сообщение о том, что политик объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом.

Напомним, Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его задержание в Грузии создало трения между странами.

Почему Саакашвили жил в Украине и не возвращался в Грузию ранее

против Саакашвили в Грузии открыли еще одно уголовное дело – о незаконном пересечении границы. Ведь по официальным каналам он якобы не выезжал с территории Украины и не заезжал на территорию Грузии.

После того как Саакашвили перестал быть президентом, в Грузии против него начали несколько уголовных производств. По данным Википедии, уже в 2014 году его вызвали – сначала в качестве свидетеля, потом как обвиняемого – в прокуратуру по не менее десяти делах.

Впрочем, Саакашвили тогда уже находился в Украине, где пятый президент Петр Порошенко предоставил грузинскому политику не только гражданство, но и высокую должность.

В 2015 Саакашвили стал главой Одесской областной государственной администрации.

Затем был скандал с лишением Саакашвили гражданства в 2017, прорывом через польскую границу и возвращением гражданства уже новым президентом Зеленским. При каденции последнего Саакашвили стал главой Исполнительного комитета реформ.

И вот в 2018 году Саакашвили в Грузии заочно приговорили – к 3 годам заключения за превышение полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани.

– к 3 годам заключения за превышение полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани. И еще к 6 годам – за причастность к избиению в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

С тех пор Саакашвили в Грузию не ездил, ведь там пообещали его сразу задержать. Что, собственно, и произошло 1 октября 2021 года.

Зачем Саакашвили вернулся в Грузию именно к 2 октября

Политик несколько раз заявлял, что хочет быть в Грузии 2 октября – в день муниципальных выборов, – чтобы "защищать волеизъявление" людей и "вместе с ними принять участие в спасении Грузии". К своему задержанию он был готов, ведь опубликовал в фейсбуке заранее записанное видео, в котором сказал:

Сейчас меня, вероятно, задержат в Тбилиси, и я не боюсь. Давайте все завтра на выборы, а послезавтра – будем праздновать победу. И я с вами.

Также Саакашвили призвал людей после закрытия избирательных участков "выйти в центры городов, сел и вместе защитить завоеванную победу". Он, вероятно, надеется на поражение правящей партии и досрочные парламентские выборы в 2022 году.

По меньшей мере, такая договоренность была в документе, подписанном для разрешения кризиса в 2020 году под эгидой председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Впрочем, партия власти "Грузинская мечта" из этого соглашения вышла, поэтому какими на самом деле будут последствия приезда Саакашвили в Грузию и результатов муниципальных выборов 2021 года – пока не понятно.

Как на задержание Саакашвили реагировали официальные должностные лица различных стран

Представитель МИД Украины Олег Николенко написал в твиттере, что министерство вызвало к себе грузинского посла из-за задержания в Грузии Михаила Саакашвили (ведь тот имеет украинское гражданство).

В Министерстве иностранных дел надеются получить "официальную информацию об основаниях и обстоятельства такого задержания" .

. Также представитель Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал этот инцидент. По его словам, глава государства обеспокоен задержанием Саакашвили.

В прокуратуре же Грузии заявили, что украинское гражданство не поможет Саакашвили, потому что преступления экс-президент совершал именно на грузинской территории. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже успела заверить, что Саакашвили может даже не надеяться на помилование.

В то же времі в США представитель Государственного департамента Нед Прайс отреагировал на ситуацию с Саакашвили так: "Мы получили сообщение о задержании Михеила Саакашвили и внимательно следим за развитием событий".

Как сообщил "Голос Америки", Белый дом призвал власти Грузии "обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, согласно грузинского законодательства и международных обязательств Грузии по правам человека".