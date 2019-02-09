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      Затримання активістів у Києві через справу Гандзюк: з'явилось пояснення поліції

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      В поліції переконують, що затримані активісти, які влаштували акцію щодо справи Катерини Гандзюк, намагалися штурмувати Подільський райвідділок. За інформацією "Національного центру правозахисту", всіх протестувальників вже відпустили.

      У Києві відбулась акція "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?" на Контрактовій площі, де виступала кандидат у президенти Юлія Тимошенко. Попри те, що плакат із запитанням був великий, голова партії "Батьківщина" жодного разу не звернула своєї уваги на нього. Натомість, поліція затримала кількадесят активістів, які були на акції. 

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      Протестувальників відвезли до райвідділку поліції. Поліцейські переконують, що затримані мали газові балончики, пляшки із зеленкою та навіть пістолет.

      акція київ
      Вилучені речі активістів

      За словами затриманих, їх відпустили, але згодом вони повернулись до райвідділу. Стали стіною перед входом і вимагали повернути особисті речі. Через це поліція силою виштовхувала активістів, а також навіть била вже лежачих людей.

      активісти
      Затримання активістів у Києві

      "В однієї людини вибили зуби, у декількох осіб удари по печінці, є синці під очима. 4-5 людей точно отримали тілесні ушкодження", – пояснив правозахисник Масі Найєм.

      Вони почали вигукувати, ображати честь і гідність правоохоронної системи. Вимагали, щоб їм повернули вилучені речі, на які в них немає документів, пояснити їхнє походження вони також не змогли, 
      – заявив начальник Подільського райвідділку поліції Владислав Іщенко.

      За інформацією активістів, всіх затриманих вже відпустили. Наразі більшість з них їдуть давати свідчення в Державне бюро розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади та службових повноважень із застосуванням насилля працівниками Національної поліції України.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? На Катерину Гандзюк напали наприкінці липня 2018 року. Її облили кислотою, після чого вона померла від опіків в лікарні. Нападників затримали, але замовники й досі не за ґратами. Друзі та рідні активісти переконують, що чиновники з Херсонщини хотіли налякати Гандзюк. Адже, вони всіляко намагалася привернути увагу до корупційних схем, зокрема, і в правоохоронній сфері.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Катерина Гандзюк Новини України Протести Поліція Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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