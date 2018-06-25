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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Збірна України проведе вересневий збір у Львові

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Національна команда проведе підготовчий збір до старту Ліги Націй у Львові.

Тренерський штаб планує зібрати гравців на початку вересня. І зі Львова відправитися в Чехію, де жовто-сині й стартують в турнірі 6 вересня грою проти місцевої збірної.

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Чехи планують провести поєдинок із Україною на 8-тисячному стадіоні, де національна команда зіграла тільки два матчі. Після гри з Чехією підопічні Андрія Шевченка повернуться до Львова, де продовжать готуватися до зустрічі зі Словаччиною в другому турі Ліги Націй.

З останніми ж наша збірна зіграє 9 вересня на Арені Львів.

Теги: Новини України Новини Львова Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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