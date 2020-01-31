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      Збив на смерть пішохода та втік: поліція розшукує винуватця жахливої ДТП – фото +18

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      Водій збив на смерть пішохода та зник / Інформатор

      У Києві поблизу Тютюнової фабрики водій спричинив смертельний наїзд на 24-річного пішохода та зник з місця ДТП.

      Як повідомило видання "Інформатор", трагедія сталась ввечері на вулиці Заболотного. 

      До слова: Під Дніпром водій на шаленій швидкості збив жінку з дитиною – відео

      За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу на пішохідному переході, коли його збив невідомий автомобіль. Від отриманих травм чоловік помер на місці до приїзду швидкої.

      дтп аварія
      Водій збив на смерть пішохода / Фото "Інформатор"

      дтп аварія
      Водій зник з місця ДТП / Фото "Інформатор"

      Авто рухалось вулицею Заболотного в бік Столичного шосе. Поліцейські не змогли встановити ні авто, яке збило пішохода, ні свідків аварії. На дорозі залишилися лише дрібні осколки скла. Тож шукають можливих свідків аварії.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аварії та ДТП Новини Києва Жертви
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