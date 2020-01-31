Збив на смерть пішохода та втік: поліція розшукує винуватця жахливої ДТП – фото +18

У Києві поблизу Тютюнової фабрики водій спричинив смертельний наїзд на 24-річного пішохода та зник з місця ДТП.

Як повідомило видання "Інформатор", трагедія сталась ввечері на вулиці Заболотного.

До слова: Під Дніпром водій на шаленій швидкості збив жінку з дитиною – відео

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу на пішохідному переході, коли його збив невідомий автомобіль. Від отриманих травм чоловік помер на місці до приїзду швидкої.



Водій збив на смерть пішохода / Фото "Інформатор"



Водій зник з місця ДТП / Фото "Інформатор"

Авто рухалось вулицею Заболотного в бік Столичного шосе. Поліцейські не змогли встановити ні авто, яке збило пішохода, ні свідків аварії. На дорозі залишилися лише дрібні осколки скла. Тож шукають можливих свідків аварії.