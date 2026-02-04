Експерт припустив, які пункти оборонного плану України може змінити Зеленський

Володимир Зеленський вирішив оновити план оборони України. Головне завдання полягає в тому, щоб перебудувати систему та бачення безпеки країни.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, нагадавши, що напередодні вторгнення Росії створили сили Тро, тобто люди мали посади, на які могли мобілізуватися. На прикладі цього можна розглянути, що відбувається зараз.

Дивіться також Роботи і дрони замість піхоти: НАТО готує план оборони і безлюдну передову лінію вздовж кордону з РФ

Що передбачає оновлення плану оборони?

Сьогодні Тро виконують лінійну функцію Сухопутних військ. Їх задумували як систему, яка може стримувати росіян до підходу регулярних сил. Відповідно постає питання, як ці війська застосовувати зараз, якими мають бути ключові підходи.

Це лише одне з питань, яке треба розв'язати. Також можна говорити про інформаційну безпеку. Ми розуміємо, що в Україні не вдасться ввести воєнну цензуру, буде великий опір суспільства, але певні фільтри мають бути,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Ще одне питання – міцність української валюти, адже ми знаємо, що дуже залежні від західної допомоги. Дрони, зміна характеру війни за останній рік. Бойові дії переходять на високотехнологічний рівень, є наземні роботизовані комплекси, дрони зі Starlink, бомбери – потрібно вирішити, як все це розвивати.

Важливо! План оборони створили ще у 2019 році. Його автором був Володимир Зеленський. Він передбачає координацію Сил оборони, відсіч збройній агресії, єдину систему цивільного захисту, підготовку населення до оборони.

"Отже, якщо говорити спрощено, то президент хоче провести стратегічну нараду й подивитися на всі процеси, вирішити, як реагувати на ці виклики та як у довготривалій перспективі мати можливість стримувати росіян", – додав Дмитро Жмайло.

Для того, щоб була загальна концепція і перерозподіл ролей щодо нових викликів – потрібне оновлення оборонного плану.

Що відомо про план оборони?