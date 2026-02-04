Эксперт предположил, какие пункты оборонного плана Украины может изменить Зеленский

Владимир Зеленский решил обновить план обороны Украины. Главная задача заключается в том, чтобы перестроить систему и видение безопасности страны.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, напомнив, что накануне вторжения России создали силы Тро, то есть люди имели должности, на которые могли мобилизоваться. На примере этого можно рассмотреть, что происходит сейчас.

Что предусматривает обновление плана обороны?

Сегодня Тро выполняют линейную функцию Сухопутных войск. Их задумывали как систему, которая может сдерживать россиян до подхода регулярных сил. Соответственно возникает вопрос, как эти войска применять сейчас, какими должны быть ключевые подходы.

Это лишь один из вопросов, который надо решить. Также можно говорить об информационной безопасности. Мы понимаем, что в Украине не удастся ввести военную цензуру, будет большое сопротивление общества, но определенные фильтры должны быть,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Еще один вопрос – прочность украинской валюты, ведь мы знаем, что очень зависимы от западной помощи. Дроны, изменение характера войны за последний год. Боевые действия переходят на высокотехнологичный уровень, есть наземные роботизированные комплексы, дроны со Starlink, бомбардировщики – нужно решить, как все это развивать.

Важно! План обороны создали еще в 2019 году. Его автором был Владимир Зеленский. Он предусматривает координацию Сил обороны, отпор вооруженной агрессии, единую систему гражданской защиты, подготовку населения к обороне.

"Итак, если говорить упрощенно, то президент хочет провести стратегическое совещание и посмотреть на все процессы, решить, как реагировать на эти вызовы и как в долгосрочной перспективе иметь возможность сдерживать россиян", – добавил Дмитрий Жмайло.

Для того, чтобы была общая концепция и перераспределение ролей по новым вызовам – нужно обновление оборонного плана.

Что известно о плане обороны?