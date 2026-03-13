Зеленський прокоментував слова Трампа, що допомога України з дронами – непотрібна
- Зеленський прокоментував заяву Трампа про непотрібність допомоги України з дронами, наголошуючи на важливості дій, а не риторики.
- Президент України висловив вдячність США за можливість купувати зброю через програму PURL.
Дональд Трамп 13 березня заявив, що США не потрібна допомога України із захистом від безпілотників. На ці слова відреагував президент Зеленський.
Про це пише Укрінформ, посилаючись на заяву під час візиту українського президента до Парижа.
Дивіться також Трамп заявив, що США "не потрібна допомога України із захистом від безпілотників"
Що сказав Зеленський на заяву Трампа?
Коментуючи слова американського президента, Володимир Зеленський зазначив, що "риторика – це риторика", але "головне, щоб ми знали, що ми робимо".
Водночас він висловив вдячність Штатам за можливість купувати зброю.
"Ми вдячні американцям за те, що у нас продовжуються можливості купувати через програму PURL. І те, що ми купуємо, там і HIMARS, і ракети до Patriot", – зазначив він.
Нагадаємо, що Трамп відхилив пропозицію України про допомогу у захисті від іранських БпЛА, пояснивши це тим, що війна з Іраном нібито скоро закінчиться.
До речі, на початку операції в Ірані президент США стверджував, що усе триватиме лише кілька тижнів. Пізніше він заявив, що "випереджає графік", а 9 березня – що війна "майже закінчена".
Водночас, за деякими підрахунками, за перші дні війни Штати атакували Іран дорогим озброєнням суму 5,6 мільярда доларів.
Як Україна допомагає Близькому Сходу?
Станом на 13 березня уже більше ніж 10 країн звернулися до України із проханням допомогти боротися із "Шахедами".
Також українські компанії уже постачають дрони-перехоплювачі до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Як розповідають в оборонних компаніях – телефони не змовкають від запитів.
Україна навіть уже відправила першу групу спеціалістів. За словами військових та політичних експертів в ефірі 24 Каналу, це сприятиме зміні ставлення країн Близького Сходу та зміцнити міжнародні позиції.