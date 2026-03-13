Зеленский прокомментировал слова Трампа, что помощь Украине с дронами – не нужна
Дональд Трамп 13 марта заявил, что США не нужна помощь Украины в защите от беспилотников. На эти слова отреагировал президент Зеленский.
Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на заявление во время визита украинского президента в Париж.
Смотрите также Трамп заявил, что США "не нужна помощь Украине с защитой от беспилотников"
Что сказал Зеленский на заявление Трампа?
Комментируя слова американского президента, Владимир Зеленский отметил, что "риторика – это риторика", но "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".
В то же время он выразил благодарность Штатам за возможность покупать оружие.
"Мы благодарны американцам за то, что у нас продолжаются возможности покупать через программу PURL. И то, что мы покупаем, там и HIMARS, и ракеты к Patriot", – отметил он.
Напомним, что Трамп отклонил предложение Украины о помощи в защите от иранских БпЛА, объяснив это тем, что война с Ираном якобы скоро закончится.
Кстати, в начале операции в Иране президент США утверждал, что все продлится всего несколько недель. Позже он заявил, что "опережает график", а 9 марта – что война "почти закончена".
В то же время, по некоторым подсчетам, за первые дни войны Штаты атаковали Иран дорогим вооружением на сумму 5,6 миллиардов долларов.
Как Украина помогает Ближнему Востоку?
По состоянию на 13 марта уже более 10 стран обратились к Украине с просьбой помочь бороться с "Шахедами".
Также украинские компании уже поставляют дроны-перехватчики в Саудовскую Аравию, Катара и ОАЭ. Как рассказывают в оборонных компаниях – телефоны не умолкают от запросов.
Украина даже уже отправила первую группу специалистов. По словам военных и политических экспертов в эфире 24 Канала, это будет способствовать изменению отношения стран Ближнего Востока и укрепить международные позиции.