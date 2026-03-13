Зеленский прокомментировал слова Трампа, что помощь Украине с дронами – не нужна

Дональд Трамп 13 марта заявил, что США не нужна помощь Украины в защите от беспилотников. На эти слова отреагировал президент Зеленский.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на заявление во время визита украинского президента в Париж.

Что сказал Зеленский на заявление Трампа?

Комментируя слова американского президента, Владимир Зеленский отметил, что "риторика – это риторика", но "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".

В то же время он выразил благодарность Штатам за возможность покупать оружие.

"Мы благодарны американцам за то, что у нас продолжаются возможности покупать через программу PURL. И то, что мы покупаем, там и HIMARS, и ракеты к Patriot", – отметил он.

Напомним, что Трамп отклонил предложение Украины о помощи в защите от иранских БпЛА, объяснив это тем, что война с Ираном якобы скоро закончится.

Кстати, в начале операции в Иране президент США утверждал, что все продлится всего несколько недель. Позже он заявил, что "опережает график", а 9 марта – что война "почти закончена".



В то же время, по некоторым подсчетам, за первые дни войны Штаты атаковали Иран дорогим вооружением на сумму 5,6 миллиардов долларов.

