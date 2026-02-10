Укр Рус
10 лютого, 21:56
Вдруге за добу: в Україні зафіксували новий землетрус

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • 10 лютого у Закарпатській області стався землетрус з магнітудою 1,7, епіцентр якого розташовувався поблизу міста Мукачево.
  • Того ж дня землетрус магнітудою 3,6 зафіксували в районі Керчі поблизу узбережжя Криму.

В Україні 10 лютого двічі фіксували землетрус. Нові підземні поштовхи сталися на Закарпатті, однак більшість людей їх не відчула.

Напередодні сейсмічна активність також спостерігалася в іншому регіоні. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про новий землетрус?

Другий за добу землетрус стався 10 лютого у Закарпатській області. Підземні поштовхи зафіксували о 12:47 з магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. 

Епіцентр розташовувався поблизу міста Мукачево на глибині близько 7 кілометрів. Фахівці класифікують цей землетрус як невідчутний – тобто більшість людей його не відчула.

Раніше 10 лютого землетрус зафіксували поблизу узбережжя Криму. Його магнітуда становила 3,6, а епіцентр розташовувався в районі Керчі на глибині приблизно 14 кілометрів. 

Фахівці також віднесли ці поштовхи до слабких і невідчутних для більшості людей. 

Де ще фіксували землетруси цього дня?

  • Вночі 10 лютого землетрус був і в Новоросійську. Його відчули також мешканці Донбасу та Запоріжжя. На офіційному сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру уточнили, що магнітуда цього землетрусу склала 4,8.