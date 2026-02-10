Вдруге за добу: в Україні зафіксували новий землетрус
- 10 лютого у Закарпатській області стався землетрус з магнітудою 1,7, епіцентр якого розташовувався поблизу міста Мукачево.
- Того ж дня землетрус магнітудою 3,6 зафіксували в районі Керчі поблизу узбережжя Криму.
В Україні 10 лютого двічі фіксували землетрус. Нові підземні поштовхи сталися на Закарпатті, однак більшість людей їх не відчула.
Напередодні сейсмічна активність також спостерігалася в іншому регіоні. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про новий землетрус?
Другий за добу землетрус стався 10 лютого у Закарпатській області. Підземні поштовхи зафіксували о 12:47 з магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера.
Епіцентр розташовувався поблизу міста Мукачево на глибині близько 7 кілометрів. Фахівці класифікують цей землетрус як невідчутний – тобто більшість людей його не відчула.
Раніше 10 лютого землетрус зафіксували поблизу узбережжя Криму. Його магнітуда становила 3,6, а епіцентр розташовувався в районі Керчі на глибині приблизно 14 кілометрів.
Фахівці також віднесли ці поштовхи до слабких і невідчутних для більшості людей.
Де ще фіксували землетруси цього дня?
Вночі 10 лютого землетрус був і в Новоросійську. Його відчули також мешканці Донбасу та Запоріжжя. На офіційному сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру уточнили, що магнітуда цього землетрусу склала 4,8.