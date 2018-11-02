Жахлива аварія на виїзді з Києва: авто влетіло у поліцейський пост

Затор паралізував рух на виїзді з Києва до Вишгорода. Там зранку сталася жахлива аварія.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Сітроен Busik на шаленій швидкості влетів у стаціонарний пост розформованої ДАІ. На шляху ще й збив декілька стовпчиків.

Водія з травмами з місця ДТП забрала швидка. Його стан медики оцінюють як тяжкий. В його автівці пасажирів, на щастя, не було, а очевидці кажуть, що водій найімовірніше заснув за кермом.

Поліція наразі з'ясовує всі обставини аврії.