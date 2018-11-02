Жахлива аварія на виїзді з Києва: авто влетіло у поліцейський пост
Затор паралізував рух на виїзді з Києва до Вишгорода. Там зранку сталася жахлива аварія.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
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Сітроен Busik на шаленій швидкості влетів у стаціонарний пост розформованої ДАІ. На шляху ще й збив декілька стовпчиків.
Водія з травмами з місця ДТП забрала швидка. Його стан медики оцінюють як тяжкий. В його автівці пасажирів, на щастя, не було, а очевидці кажуть, що водій найімовірніше заснув за кермом.
Поліція наразі з'ясовує всі обставини аврії.
Джерело: 24 Канал
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