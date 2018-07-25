Жахливий потоп у Києві: Кличко доручив відкачувати воду помпами

Міський голова Києва Віталій Кличко доручив управлінню з надзвичайних ситуацій відкачувати воду помпами у місцях, де ситуація з підтопленням після зливи найкритичніша.

Про це йдеться на сайті "Українські новини".

Читайте також: У Києві сильний дощ розмив один з мостів

Депутат Дмитро Білоцерківець пояснив, що однією з причин неналежної роботи системи зливових каналізацій є аномальна кількість опадів, що випала в столиці останніми днями.



Жахливий потоп у Києві

Київ вже який день заливає дощами, а на багатьох вулицях справжні річки. Потрібно розуміти, коли є проблема з ливнівками, а коли є наслідки аномальних опадів. Такі проблеми, під час стихійного лиха, бувають у всьому світі, навіть в найбільших і успішних мегаполісах. Якщо ж вода стоїть довго і не сходить, тоді дійсно є проблема з ливнівкою і над цим потрібно працювати,

– зазначив Білоцерківець.

Як заявив нардеп, у Києві справді є проблема з роботою застарілих комунікацій і зливової каналізації. "Проблема ливнівок в місті історична, з'явилася не вчора і не рік тому. Ми розуміємо, що над цим потрібно працювати і це питання є актуальним", – додав він.

Нагадаємо, 25 липня потужні зливи з градом просто паралізували Київ. Буквально за півгодини дощу в місті підтопило підземні переходи, товари попливли у вуличних річках, люди по коліна у воді змушені переходити вулицю. Біля метро "Дорогожичі" повністю затопило автомобільний тунель, а рівень води сягає дахів машин.