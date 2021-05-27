Швейцарія або Фінляндія, – Жданов назвав новий ймовірний майданчик для переговорів щодо Донбасу

Через жорсткі дії режиму Олександра Лукашенка в України загострюються відносини з Білоруссю. Тому Мінськ більше не може бути майданчиком переговорів щодо Донбасу.
Словосполучення "мінський формат" вигадали на кшталт нормандського формату. А насправді це Тристороння контактна група, яка засідала в Мінську. Про це в ефірі сказав військовий експерт Олег Жданов.
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Жданов: Перемовини можна перенести у Швейцарію чи Фінляндію
За його словами, перенести переговори на інший майданчик не є проблемою. Росія справді буде цьому суперечити, але якщо пояснити ситуацію учасникам перемовин, то Франція і Німеччина підтримають Україну.
Очні зустрічі, як вважає експерт, можна перенести в будь-яку нейтральну країну, наприклад, у Швейцарію чи Фінляндію.
На мій погляд, Фінляндія – було б дуже добре, адже вона нейтральна країна. Швейцарія – це традиційно нейтральна країна,
– наголосив Жданов.
Він зауважив, що можна пошукати країну, яка погодиться стати майданчиком для перемовин, а можна шукати причини, щоб її не знайти.До речі! Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів через політику Лукашенка.
Якщо інші учасники зустрічі, як вважає військовий експерт, будуть не проти, аби перенести її в інше місто, то Росія не зможе стати на заваді, їй буде нікуди діватись. "Вона буде змушена погодитись на умови більшості і тоді нас не зможуть звинуватити в тому, що ми заважаємо зустрічі ТКГ", – сказав Жданов.
Підіймати питання про місце проведення зустрічі ТКГ треба в нормандському форматі на рівні перших осіб, або хоча б міністрів закордонних справ. Тоді це, на думку експерта, виглядатиме правильно і дипломатично.
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Зміна міста – на суть перемовин не вплине
За словами Жданова, від зміни складових – суть не змінюється: "Де б не засідала ТКГ, хоч на Місяці, річ у політичній позиції сторін перемовин. У нас немає точок зіткнення або перетинання з позицією Росії. Ми наполягаємо на абсолютно протилежних пунктах виконання мінських домовленостей".
Місце проведення зустрічі, як наголосив експерт, на суть перемовин не вплине. Просто Росія відчуватиме себе на рівні з Україною. Наразі вона має перевагу, адже вважає Білорусь майже своєю територією.
Коли постала проблема зміни місця переговорів
Жданов зазначив, що проблема зміни місця переговорів постала не зараз і не через те, що Україна офіційно припинила авіасполучення з Білоруссю.
Питання постало ще в серпні 2020 року, коли Україна офіційно не визнала легітимність Лукашенка на посаді президента Білорусі: "Тоді з'явилась ця проблема: нелегітимна влада в країні – ми не можемо там проводити дипломатичні зустрічі".Відзначимо! Учасники перемовин Німеччина та Франція теж не визнали легітимність перебування Лукашенка на посаді президента Білорусі.
Реформування мінського формату: коротко
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Мінськ" повинен бути гнучким, тому переговори потрібно модернізувати.
- Кремлю це не сподобалось. Росія вважає, що це "черговий тривожний сигнал".
- За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у мінському форматі – багато пасток для нашої держави.