Швейцарія або Фінляндія, – Жданов назвав новий ймовірний майданчик для переговорів щодо Донбасу

Через жорсткі дії режиму Олександра Лукашенка в України загострюються відносини з Білоруссю. Тому Мінськ більше не може бути майданчиком переговорів щодо Донбасу.

Словосполучення "мінський формат" вигадали на кшталт нормандського формату. А насправді це Тристороння контактна група, яка засідала в Мінську. Про це в ефірі сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов: Перемовини можна перенести у Швейцарію чи Фінляндію

За його словами, перенести переговори на інший майданчик не є проблемою. Росія справді буде цьому суперечити, але якщо пояснити ситуацію учасникам перемовин, то Франція і Німеччина підтримають Україну.

Очні зустрічі, як вважає експерт, можна перенести в будь-яку нейтральну країну, наприклад, у Швейцарію чи Фінляндію.

На мій погляд, Фінляндія – було б дуже добре, адже вона нейтральна країна. Швейцарія – це традиційно нейтральна країна,

– наголосив Жданов.

Він зауважив, що можна пошукати країну, яка погодиться стати майданчиком для перемовин, а можна шукати причини, щоб її не знайти.

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив , що Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів через політику Лукашенка.

Якщо інші учасники зустрічі, як вважає військовий експерт, будуть не проти, аби перенести її в інше місто, то Росія не зможе стати на заваді, їй буде нікуди діватись. "Вона буде змушена погодитись на умови більшості і тоді нас не зможуть звинуватити в тому, що ми заважаємо зустрічі ТКГ", – сказав Жданов.

Підіймати питання про місце проведення зустрічі ТКГ треба в нормандському форматі на рівні перших осіб, або хоча б міністрів закордонних справ. Тоді це, на думку експерта, виглядатиме правильно і дипломатично.

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Зміна міста – на суть перемовин не вплине

За словами Жданова, від зміни складових – суть не змінюється: "Де б не засідала ТКГ, хоч на Місяці, річ у політичній позиції сторін перемовин. У нас немає точок зіткнення або перетинання з позицією Росії. Ми наполягаємо на абсолютно протилежних пунктах виконання мінських домовленостей".

Місце проведення зустрічі, як наголосив експерт, на суть перемовин не вплине. Просто Росія відчуватиме себе на рівні з Україною. Наразі вона має перевагу, адже вважає Білорусь майже своєю територією.

Коли постала проблема зміни місця переговорів

Жданов зазначив, що проблема зміни місця переговорів постала не зараз і не через те, що Україна офіційно припинила авіасполучення з Білоруссю.

Питання постало ще в серпні 2020 року, коли Україна офіційно не визнала легітимність Лукашенка на посаді президента Білорусі: "Тоді з'явилась ця проблема: нелегітимна влада в країні – ми не можемо там проводити дипломатичні зустрічі".

Реформування мінського формату: коротко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Мінськ" повинен бути гнучким, тому переговори потрібно модернізувати.

Кремлю це не сподобалось. Росія вважає, що це "черговий тривожний сигнал".

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у мінському форматі – багато пасток для нашої держави.

Учасники перемовин Німеччина та Франція теж не визнали легітимність перебування Лукашенка на посаді президента Білорусі.