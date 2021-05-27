Швейцария или Финляндия – Жданов назвал новую вероятную площадку для переговоров по Донбассу

Из-за жестких действий режима Александра Лукашенко в Украины обостряются отношения с Беларусью. Поэтому Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу.

Словосочетание "минский формат" придумали по типу нормандского формата. А на самом деле это Трехсторонняя контактная группа, которая заседала в Минске. Об этом в эфире сказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание Россия делает все, чтобы заблокировать переговоры, – Кравчук о нормандском формате

Жданов: Переговоры можно перенести в Швейцарию или Финляндию

По его словам, перенести переговоры на другую площадку не является проблемой. Россия действительно будет этому противоречить, но если объяснить ситуацию участникам переговоров, то Франция и Германия поддержат Украину.

Очные встречи, как считает эксперт, можно перенести в любую нейтральную страну, например, в Швейцарию или Финляндию.

На мой взгляд, Финляндия – было бы очень хорошо, ведь она нейтральная страна. Швейцария – это традиционно нейтральная страна,

– отметил Жданов.

Он отметил, что можно поискать страну, которая согласится стать площадкой для переговоров, а можно искать причины, чтобы ее не найти.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил , что Минск больше не может быть площадкой для переговоров из-за политики Лукашенко.

Если другие участники встречи, как считает военный эксперт, будут не против, чтобы перенести ее в другой город, то Россия не сможет помешать, ей будет некуда деваться. "Она будет вынуждена согласиться на условия большинства и тогда нас не смогут обвинить в том, что мы мешаем встрече ТКГ", – сказал Жданов.

Поднимать вопрос о месте проведения встречи ТКГ надо в нормандском формате на уровне первых лиц, или хотя бы министров иностранных дел. Тогда это, по мнению эксперта, будет выглядеть правильно и дипломатично.

Жданов рассказал об изменении города переговоров по Донбассу: смотрите видео

Изменение города – на суть переговоров не повлияет

По словам Жданова, от изменения составляющих – суть не меняется: "Где бы ни заседала ТКГ, хоть на Луне, дело в политической позиции сторон переговоров. У нас нет точек соприкосновения или пересечения с позицией России. Мы настаиваем на совершенно противоположных пунктах выполнения минских договоренностей".

Место проведения встречи, как отметил эксперт, на суть переговоров не повлияет. Просто Россия будет чувствовать себя наравне с Украиной. Сейчас она имеет преимущество, поскольку считает Беларусь почти своей территорией.

Когда встала проблема изменения места переговоров

Жданов отметил, что проблема изменения места переговоров возникла не сейчас и не потому, что Украина официально прекратила авиасообщение с Беларусью.

Вопрос возник еще в августе 2020 года, когда Украина официально не признала легитимность Лукашенко на посту президента Беларуси: "Тогда появилась эта проблема: нелегитимная власть в стране – мы не можем там проводить дипломатические встречи".

Реформирование минского формата: коротко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Минск" должен быть гибким, поэтому переговоры нужно модернизировать.

Кремлю это не понравилось. Россия считает, что это "очередной тревожный сигнал".

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в минском формате – много ловушек для нашего государства.

Участники переговоров Германия и Франция тоже не признали легитимность пребывания Лукашенко на посту президента Беларуси.