Жінки vs чоловіки: наскільки відрізняється зарплата в Україні
Оплата праці жінок та чоловіків на одній і тій самій посаді в Україні може відрізнятись. В середньому, жінки отримують на 22 – 23% меншу зарплату, ніж чоловіки.
Лише в одній галузі середня заробітна плата у жінок є більшою. Про це колишній міністр економіки Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Середня зарплата жінок у 4-му кварталі 2019 року становила майже 10 тисяч гривень, тоді як у чоловіків – майже 13 тисяч гривень.
Це потрібно змінювати через освіту, професіоналізацію, боротьбу зі стереотипами та дискримінацією, реформою ринку праці в цілому,
– повідомив Милованов.
За даними Державної служби статистики в 4 кварталі 2019 року, галузями з найменшими зарплатами для жінок були (за 100% беремо чоловічу зарплату):
- поштарки та кур'єрки отримували 64,9%, тобто на третину менше від зарплати чоловіків;
- фінансистки та жінки-страховики – 66,7% від чоловічої зарплати;
- науковиці – 78,2%;
- працівниці авіатранспорту – 76,2%;
- працівниці сільського господарства – 78,7%.
Тільки в адміністративному обслугованні жінки отримували 102,9%, порівняно з чоловіками. На другій сходинці – освітня галузь. Але навіть там жінки отримують лише 98,1% від зарплати чоловіків.
Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 каналу
Середня зарплата жінок по всіх галузях склала 78,1% в 4-му кварталі 2019 року. У порівнянні з попередніми кварталами, цього кварталу жінки заробляли дещо більше, проте всеодно не на рівні з чоловіками.