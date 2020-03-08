18:32
8 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ

      Жінки vs чоловіки: наскільки відрізняється зарплата в Україні

      - Читать новость на русском
      Жінки отримують на меншу зарплату, ніж чоловіки / marketeers.com

      Оплата праці жінок та чоловіків на одній і тій самій посаді в Україні може відрізнятись. В середньому, жінки отримують на 22 – 23% меншу зарплату, ніж чоловіки.

      Лише в одній галузі середня заробітна плата у жінок є більшою. Про це колишній міністр економіки Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

      Цікаво Зарплата українців з 1995 року зросла у 144 рази

      Середня зарплата жінок у 4-му кварталі 2019 року становила майже 10 тисяч гривень, тоді як у чоловіків – майже 13 тисяч гривень.

      Це потрібно змінювати через освіту, професіоналізацію, боротьбу зі стереотипами та дискримінацією, реформою ринку праці в цілому,
      – повідомив Милованов.

      За даними Державної служби статистики в 4 кварталі 2019 року, галузями з найменшими зарплатами для жінок були (за 100% беремо чоловічу зарплату):

      • поштарки та кур'єрки отримували 64,9%, тобто на третину менше від зарплати чоловіків;
      • фінансистки та жінки-страховики – 66,7% від чоловічої зарплати;
      • науковиці – 78,2%;
      • працівниці авіатранспорту – 76,2%;
      • працівниці сільського господарства – 78,7%.

      Тільки в адміністративному обслугованні жінки отримували 102,9%, порівняно з чоловіками. На другій сходинці – освітня галузь. Але навіть там жінки отримують лише 98,1% від зарплати чоловіків.

      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 каналу
      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 каналу

      Середня зарплата жінок по всіх галузях склала 78,1% в 4-му кварталі 2019 року. У порівнянні з попередніми кварталами, цього кварталу жінки заробляли дещо більше, проте всеодно не на рівні з чоловіками.

      Як змінювалась зарплата українців інфографіка 24 канал
      Як змінювалась зарплата українців / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Гендерна рівність Новини України Тимофій Милованов – новини Статистика Гроші Зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Туреччина "показала зуби" Росії: важливі висновки для України
      Віталій Дейнега
      сьогодні , 17:10 Російська опозиція: чи є шанси посунути Путіна та протистояти репресіям
      Богдан Мірошниченко
      сьогодні , 16:00 Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?
      Айдер Муждабаєв
      сьогодні , 13:30 Звільнення Рябошапки: чому насправді позбулися генпрокурора
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 13:00 Справа MH17: як Кремль буде викручуватись
      Запретное мнение
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук