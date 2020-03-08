Жінки vs чоловіки: наскільки відрізняється зарплата в Україні

Оплата праці жінок та чоловіків на одній і тій самій посаді в Україні може відрізнятись. В середньому, жінки отримують на 22 – 23% меншу зарплату, ніж чоловіки.

Лише в одній галузі середня заробітна плата у жінок є більшою. Про це колишній міністр економіки Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Середня зарплата жінок у 4-му кварталі 2019 року становила майже 10 тисяч гривень, тоді як у чоловіків – майже 13 тисяч гривень.

Це потрібно змінювати через освіту, професіоналізацію, боротьбу зі стереотипами та дискримінацією, реформою ринку праці в цілому,

– повідомив Милованов.

За даними Державної служби статистики в 4 кварталі 2019 року, галузями з найменшими зарплатами для жінок були (за 100% беремо чоловічу зарплату):

поштарки та кур'єрки отримували 64,9%, тобто на третину менше від зарплати чоловіків;

фінансистки та жінки-страховики – 66,7% від чоловічої зарплати;

науковиці – 78,2%;

працівниці авіатранспорту – 76,2%;

працівниці сільського господарства – 78,7%.

Тільки в адміністративному обслугованні жінки отримували 102,9%, порівняно з чоловіками. На другій сходинці – освітня галузь. Але навіть там жінки отримують лише 98,1% від зарплати чоловіків.



Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 каналу

Середня зарплата жінок по всіх галузях склала 78,1% в 4-му кварталі 2019 року. У порівнянні з попередніми кварталами, цього кварталу жінки заробляли дещо більше, проте всеодно не на рівні з чоловіками.



Як змінювалась зарплата українців / Інфографіка 24 каналу