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"Живуть разом": подробиці стосунків чоловіка Ані Лорак та його коханки

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Мурат Налчаджіолу та Яна Беляєва
Мурат Налчаджіолу та Яна Беляєва

Чоловік української відомої співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, якого раніше публічно спімали на зраді з київською мажоркою Яною Бєляєвою, продовжує стосунки з коханкою. Мовиться і про те, що пара разом проживає в Києві.

Про це повідомляє видання "Обозреватель" з посиланням на наближене до оточення Беляєвої джерело, що побажало залишитися невідомим.

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Джерело наголошує, що чоловік Ані Лорік з коханкою винаймають квартиру у престижному районі Києва і проживають разом.

Крім цього, зазначається, що стосунки Мурата і Яни розвивалися значно раніше. Вони познайомилися в нічному клубі, де часто відпочивали в компанії спільних друзів. Згодом вони почали проявляти один до одного очевидні знаки симпатії. Ймовірно, ініціатором відносин був сам Начладжіолу.

Також знайома Бєляєвої розповіла, що вона далеко не єдина пасія турка.

"Він постійно тусувався в цьому клубі з дівчатами. У нього їх завжди було багато. І навіть зараз Яна не єдина", – пише видання.

 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. Згодом ЗМІ довідались, що бізнесмен був в компанії Яни Беляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Проте після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.

 

Теги: LifeStyle Новини Києва Скандал Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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