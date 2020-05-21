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Зима в Києві була без снігу, а на прибирання витратили більше, ніж торік

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КМДА закупила забагато солі заздалегідь
КМДА закупила забагато солі заздалегідь / Інтерфакс-Україна

У Києві взимку 2019 – 2020 року витратили на прибирання вулиць від снігу більше, ніж у попередній сезон. Це попри те, що снігопад цієї зими кияни бачили рідко. У КМДА все пояснюють просто: сіллю запасались заздалегідь.

Скільки витратили у Києві на прибирання вулиць

Київ витратив цього року на прибирання снігу 395 тисяч гривень. Про це повідомив голова ГО "Правова держава" Ростислав Кравець у фейсбуці.

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Попереднього сезону, багатшого на опади, грошей витратили менше – усього 328 тисяч гривень. У зимовому сезоні 2019 – 2020 років, зазначимо, гроші використали не всі – лише 80%.

зима і сніг

КМДА відповіла про витрачені кошти / Фото з фейсбук-сторінки Ростислава Кравця

Відповідь мера Віталія Кличка

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що підготовку до зими місто розпочало ще влітку, інформує "Економічна правда".

Хоча снігу майже й не було, всі інші види дорожніх робіт комунальники виконували. Частину ж грошей направили на закупівлю та ремонт комунальної техніки. Вона – багатофункціональна. І чимало цих машин сьогодні задіяні у митті столичних вулиць,
– пояснив Кличко.

Кличко наголосив, що у Києві, завдяки теплій зимі, заощадили 44,5 тисячі тонн солі. У КМДА запевняють, що використають запаси наступного сезону.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Київ замело снігом Сніг в Україні Гроші Новини України Віталій Кличко КМДА Новини Києва
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