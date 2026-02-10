Укр Рус
10 лютого, 08:46
Росія просунулася на Запоріжжі та Донеччині: оновлена мапа DeepState за 10 лютого

Софія Рожик
Основні тези
  • Аналітики DeepState оновили карту бойових дій, зазначивши два російські просування на Донеччині та Запоріжжі.
  • Окупанти просунулися в Закітному та поблизу Гуляйполя.

Сили оборони України продовжують протистояти країні-терористці Росії. На жаль, окупанти знову мають кілька просувань.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Як змінилася карта фронту?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій у ніч на 10 лютого. За їхніми даними, російські війська мають 2 просування на Донеччині та Запоріжжі.

Так, окупанти просунулися в Закітному та поблизу Гуляйполя.

Росія мала успіхи в Закітному: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Гуляйполя: дивіться на карті

Як змінилася карта фронту останнім часом?