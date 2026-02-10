Дивіться також Росіяни здійснили нові прориви кордону на Сумщині та просуваються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень
Росія просунулася на Запоріжжі та Донеччині: оновлена мапа DeepState за 10 лютого
- Аналітики DeepState оновили карту бойових дій, зазначивши два російські просування на Донеччині та Запоріжжі.
- Окупанти просунулися в Закітному та поблизу Гуляйполя.
Сили оборони України продовжують протистояти країні-терористці Росії. На жаль, окупанти знову мають кілька просувань.
Як змінилася карта фронту?
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій у ніч на 10 лютого. За їхніми даними, російські війська мають 2 просування на Донеччині та Запоріжжі.
Так, окупанти просунулися в Закітному та поблизу Гуляйполя.
Росія мала успіхи в Закітному: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Гуляйполя: дивіться на карті
Як змінилася карта фронту останнім часом?
9 лютого аналітики ISW оновили карту фронту. На жаль, за їхніми даними, росіяни мають низку просувань.
Водночас Росія неправдиво заявила про окупацію Придорожнього та Тернуватого. Втім, військові спростували ці фейки.
Головком Сирський, розповідаючи про ситуацію на всіх напрямках, зазначав, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська, де окупанти щоденно безуспішно намагаються захопити Родинське. Активні бойові дії ведуть також у районах Гуляйполя, Лиманського напрямку та біля Вовчанська.