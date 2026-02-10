Россия продвинулась на Запорожье и Донетчине: обновленная карта DeepState за 10 февраля

Силы обороны Украины продолжают противостоять стране-террористке России. К сожалению, оккупанты снова имеют несколько продвижений.

Как изменилась карта фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 10 февраля. По их данным, российские войска имеют 2 продвижения в Донецкой области и Запорожье.

Так, оккупанты продвинулись в Закитном и вблизи Гуляйполя.

Россия имела успехи в Закитном: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Гуляйполя: смотрите на карте

Как изменилась карта фронта в последнее время?