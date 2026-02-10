Смотрите также Россияне совершили новые прорывы границы на Сумщине и продвигаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю
Россия продвинулась на Запорожье и Донетчине: обновленная карта DeepState за 10 февраля
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, отметив два российских продвижения в Донецкой области и Запорожье.
- Оккупанты продвинулись в Закитном и вблизи Гуляйполя.
Силы обороны Украины продолжают противостоять стране-террористке России. К сожалению, оккупанты снова имеют несколько продвижений.
Как изменилась карта фронта?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 10 февраля. По их данным, российские войска имеют 2 продвижения в Донецкой области и Запорожье.
Так, оккупанты продвинулись в Закитном и вблизи Гуляйполя.
Россия имела успехи в Закитном: смотрите на карте
Враг продвинулся возле Гуляйполя: смотрите на карте
Как изменилась карта фронта в последнее время?
9 февраля аналитики ISW обновили карту фронта. К сожалению, по их данным, россияне имеют ряд продвижений.
В то же время Россия ложно заявила об оккупации Придорожного и Терноватого. Впрочем, военные опровергли эти фейки.
Главком Сырский, рассказывая о ситуации на всех направлениях, отмечал, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска, где оккупанты ежедневно безуспешно пытаются захватить Родинское. Активные боевые действия ведут также в районах Гуляйполя, Лиманского направления и у Волчанска.