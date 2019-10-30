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      Зміни до Податкового кодексу не здатні залатати дірки в бюджеті 2020

      92 Читать новость на русском
      Михайло Волинець.
      Михайло Волинець. / gordonua.com

      Запропоновані депутатами зміни до Податкового кодексу не здатні залатати дірки в бюджеті 2020.

      Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

      За його словами, підприємства видобувної галузі нині і без того знаходяться у скрутному економічному становищі. Через високу конкуренцію на світових ринках та несприятливу цінову кон’юнктуру.

      "Тож якщо додатково збільшити податковий тягар на видобувні компанії, то це може взагалі призвести до зупинки виробництва. При формуванні бюджету на наступний рік профільний парламентський комітет намагається йти найлегшим шляхом. Взяти і обкласти всіх і все більш високими податками. Але цим бюджетні дірки не залатати. Можна навпаки завдати економіці держави суттєвих втрат. Із закриттям підприємств почнеться неконтрольована міграція. Хтось про це подумав, перш ніж пропонувати парламенту законопроєкт 1210. Виробники не зможуть платити більш високу ренту на видобуток, ми втратимо ринки збуту, залишимо людей без роботи", – зазначив Михайло Волинець.

      За його словами, зміни до Податкового кодексу потрібно доопрацювати, врахувати увесь негативний вплив економіку. І лише після виносити на розгляд парламенту.

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      Теги: Податковий кодекс Податки Бюджет Фінанси
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