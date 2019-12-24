Зміни у наданні комунальних послуг: за що та кому сплачувати

Уряд затвердив нові правила надання послуги з гарячого водопостачання та типові договори. Уперше детально прописали, за що та кому українці мають сплачувати. А вже згодом, обіцяють, що це стосуватиметься не лише гарячої води, а й усіх видів комунальних послуг.

Що передбачають нові правила

• Відтепер споживачі матимуть чіткий алгоритм дій – до кого звертатись у разі виникнення проблем і навіть як домогтися перерахунку.

До слова:Тарифи на опалення та гарячу воду: як змінилася роль Кабміну

• В документі прописали, що температура гарячої води має бути не нижче 50 градусів Цельсія і не вище 75. Якщо не відповідатиме нормі, то споживач платитиме, як за холодну, звісно, якщо доведе.

• Уряд внормував зняття контрольних показників з приладів обліку.

• Мешканці багатоповерхівок зможуть отримувати послуги як "до квартири", так і "на вході у будинок". Та якщо загальнобудинковий лічильник зафіксує, що послуга якісна, а по дорозі до квартири щось піде не так, претензії будуть до організації, яка обслуговує внутрішньобудинкову мережу.

Хто контролюватиме якість послуг

В Асоціації управителів нерухомістю пояснили, що наміри хороші, але утопічні. Тотальний контроль якості послуг під силу хіба що управителям – менеджерам, які розв'язують комунальні проблеми усього будинку за окрему плату. Навіть Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), яких в Україні близько 30 тисяч, тут самотужки не впоратись.

Ухвалення нових правил надання послуг дійсно ускладнює облік, це підтверджують комунальники.

Буде три рядки лише по послузі централізованого опалення. Окрема плата за постачання теплової енергії, за абонентське обслуговування і внесок на обслуговування приладу обліку,

– сказав директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

За додатковий контроль доведеться доплачувати. Вид договору з "Київтеплоенерго" кияни мають обрати до 1 травня. Щоб обрати "колективний" потрібно створити ОСББ. У цьому випадку не треба сплачувати абонплату постачальнику.

Водночас в уряді готують постанову про перерахунок усіх послуг, в разі їх неякісного надання. Зокрема, про опалення, газ та електроенергію.