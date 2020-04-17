Золото може рекордно подорожчати: що відомо про причини зростання

Золото може подорожчати до рекордних 2 тисяч доларів за унцію протягом наступних років. Усе через обмеження та негативні наслідки пандемії коронавірусу в світі. Ріст попиту на жовтий метал призвів до підвищення цін на золото.

Таку заяву зробив голова золотодобувної компанії Newmont Corp. Том Палмер, повідомляє Bloomberg.

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Він додав, що, окрім стимулюючих заходів центральних банків, на котирування золота впливатиме попит на дорогоцінний метал у Китаї та Індії.

Золото, швидше за все, торгуватиметься в діапазоні від 1500 до 1750 доларів за унцію протягом наступних двох – п'яти років. Сценарій згідно з яким золото коштуватиме 2 тисячі доларів є також дуже ймовірним,

– вважає Палмер.

Зверніть увагу! На торгах 17 квітня золото торгується близько 1700 доларів за унцію.

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