Золото може рекордно подорожчати: що відомо про причини зростання
Золото може подорожчати до рекордних 2 тисяч доларів за унцію протягом наступних років. Усе через обмеження та негативні наслідки пандемії коронавірусу в світі. Ріст попиту на жовтий метал призвів до підвищення цін на золото.
Таку заяву зробив голова золотодобувної компанії Newmont Corp. Том Палмер, повідомляє Bloomberg.
Актуально Попит на золото зріс: інвестори вклали рекордну суму грошей в дорогоцінний метал
Він додав, що, окрім стимулюючих заходів центральних банків, на котирування золота впливатиме попит на дорогоцінний метал у Китаї та Індії.
Золото, швидше за все, торгуватиметься в діапазоні від 1500 до 1750 доларів за унцію протягом наступних двох – п'яти років. Сценарій згідно з яким золото коштуватиме 2 тисячі доларів є також дуже ймовірним,
– вважає Палмер.
Зверніть увагу! На торгах 17 квітня золото торгується близько 1700 доларів за унцію.
Які причини зростання попиту на золото
- Пандемія коронавірусу змусила інвесторів звернути увагу на золото. Згідно з даними Всесвітньої ради по золоту, у першому кварталі 2020 року вони розкупили дорогоцінний метал у біржових фондів, у власності яких є золото, на рекордну суму – 23 мільярдів доларів.
- Інвестори вкладали гроші у так звані "золоті акції" SPDR – біржовий інвестиційний фонд, акції якого забезпечені золотом.
- Інакше кажучи, у жодному іншому кварталі не спостерігалося таких великих грошових потоків у злитки золота ETF. Адже, як відомо, інвестиції в золото фондів – це одна з можливостей вкласти гроші в дорогоцінний метал за ціною, близькою до біржової.
- Акції, забезпечені золотом, SPDR зросли в ціні на 8,6% за рік, тоді як індекс цінних паперів найбільших американських компаній S&P 500 знизився на 17,7% за аналогічний період.
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