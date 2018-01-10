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Зростання зарплат і пенсій – пріоритетне завдання Держбюджету-2018, – Розенко

09:22, сьогодні 891 Читать новость на русском
Зростання зарплат і пенсій у 2018 році
Зростання зарплат і пенсій у 2018 році / Фото з вільних мереж

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що одне із пріоритетних завдань Держбюджету на 2018 рік – забезпечення зростання зарплат і пенсій вищими темпами, ніж інфляція.

Про це віце-прем’єр сказав у ефірі "5 каналу".

За словами Розенка, у 2017 році зростання реальної заробітної плати на 20% випередило рівень інфляції.

Читайте також: Розенко сказав, коли середня зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень

"В минулому році ми мали зростання реальної заробітної плати (це вже мінус інфляційні процеси) приблизно на 20%. Це величезний показник. Тобто в 2017 році зростання зарплат на 20% випередило рівень інфляції", – запевнив віце-прем’єр.

Він додав, що в результаті підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень і підвищення зарплат для всіх категорій працівників зросли доходи в бюджет Пенсійного фонду України. А це дозволило позапланово, з 1 жовтня 2017 року, здійснити осучаснення пенсій.

"Так ми будемо діяти і в 2018 році: є прогнозовані параметри державного бюджету, є прогнозоване зростання соцстандартів, але тільки-но ми побачимо, що економіка зростає енергійніше, що у нас з'являється додатковий ресурс у бюджеті Пенсійного фонду і Державному бюджеті, ми, безумовно, ці додаткові кошти відразу скеруємо на підвищення зарплат і пенсій", – розповів Розенко.

Теги: Новини України гроші Павло Розенко Бюджет-2018 Бюджет Мінімальна зарплата Пенсіонери Пенсійна реформа Пенсійний фонд України Інфляція
Джерело: 24 Канал
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