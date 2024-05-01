З’явилися кадри ймовірного удару ATACMS по росіянах на Луганщині: потужне відео

У мережі з'явилися кадри ймовірного ураження балістичними ракетами ATACMS по скупченню окупантів. Повідомляється, що це сталося поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині.

Так, Збройні Сили України завдали вогневого ураження по скупченню особового складу супротивника поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині. Про це свідчать відповідні кадри.

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Сили оборони вдарили по загарбниках

На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.

Візуально площа ураження і кількість уражальних елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.

OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості – вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.

Повідомляється також, що місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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Зауважимо, що станом на ранок 1 травня Сили оборони ліквідували вже майже 470 тисяч російських загарбників. Так, за минулу добу втрати Росії зросли ще на 1120 бійців. Окрім того, знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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