Так, Збройні Сили України завдали вогневого ураження по скупченню особового складу супротивника поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині. Про це свідчать відповідні кадри.

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Сили оборони вдарили по загарбниках

На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.

Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.

OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості – вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.

Повідомляється також, що місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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Зауважимо, що станом на ранок 1 травня Сили оборони ліквідували вже майже 470 тисяч російських загарбників. Так, за минулу добу втрати Росії зросли ще на 1120 бійців. Окрім того, знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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