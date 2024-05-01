Так, Збройні Сили України завдали вогневого ураження по скупченню особового складу супротивника поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині. Про це свідчать відповідні кадри.
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Сили оборони вдарили по загарбниках
На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.
Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.
OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості – вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.
Повідомляється також, що місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
ЗСУ завдали вогневого ураження по скупченню ворожих сил: дивіться відео
Зауважимо, що станом на ранок 1 травня Сили оборони ліквідували вже майже 470 тисяч російських загарбників. Так, за минулу добу втрати Росії зросли ще на 1120 бійців. Окрім того, знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
Втрати ворога: останні новини
- Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили та знищили два зенітно-ракетних комплекси "Бук". Один із них перебував на пусковій позиції. Повідомляється, що по них вдарили із безпілотника.
- Також наша розвідка виявила та завдала удару по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога із красномовною назвою "Рєпєйнік". Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Цю переносну РЛС росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році.
- Днями група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот". Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.