Появились кадры вероятного удара ATACMS по россиянам на Луганщине: мощное видео
Источник:"Милитарный"
В сети появились кадры вероятного поражения баллистическими ракетами ATACMS по скоплению оккупантов. Сообщается, что это произошло вблизи населенного пункта Роговое, что в Луганской области.
Так, Вооруженные Силы Украины нанесли огневое поражение по скоплению личного состава противника вблизи населенного пункта Роговое, что в Луганской области. Об этом свидетельствуют соответствующие кадры.
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Силы обороны ударили по захватчикам
На кадрах, которые снял разведывательный беспилотник, видно большое скопление личного состава врага и нанесение поражения тремя ракетами с кассетной боевой частью.
Визуально площадь поражения и количество поражающих элементов значительно больше, чем у GMLRS, поэтому, вероятно, удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
OSINT-сообщество обнаружило места поражения благодаря ориентирам на местности – они были нанесены по координатам 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.
Сообщается также, что места поражения расположены примерно в 78 километрах от линии боевого соприкосновения.
ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению вражеских сил: смотрите видео
Заметим, что по состоянию на утро 1 мая Силы обороны ликвидировали уже почти 470 тысяч российских захватчиков. Так, за минувшие сутки потери России выросли еще на 1120 бойцов. Кроме того, уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
Потери врага: последние новости
- Командование Сил специальных операций ВСУ сообщило, что операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили и уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Бук". Один из них находился на пусковой позиции. Сообщается, что по ним ударили с беспилотника.
- Также наша разведка обнаружила и нанесла удар по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага с красноречивым названием "Репейник". Станция служила оккупантам для выявления малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров. Эту переносную РЛС россияне начали поставлять в войска только в 2022 году.
- На днях группа ГУР МО Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет". Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.