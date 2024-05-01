Появились кадры вероятного удара ATACMS по россиянам на Луганщине: мощное видео

В сети появились кадры вероятного поражения баллистическими ракетами ATACMS по скоплению оккупантов. Сообщается, что это произошло вблизи населенного пункта Роговое, что в Луганской области.

Так, Вооруженные Силы Украины нанесли огневое поражение по скоплению личного состава противника вблизи населенного пункта Роговое, что в Луганской области. Об этом свидетельствуют соответствующие кадры.

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Силы обороны ударили по захватчикам

На кадрах, которые снял разведывательный беспилотник, видно большое скопление личного состава врага и нанесение поражения тремя ракетами с кассетной боевой частью.

Визуально площадь поражения и количество поражающих элементов значительно больше, чем у GMLRS, поэтому, вероятно, удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS американского производства.

OSINT-сообщество обнаружило места поражения благодаря ориентирам на местности – они были нанесены по координатам 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.

Сообщается также, что места поражения расположены примерно в 78 километрах от линии боевого соприкосновения.

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Заметим, что по состоянию на утро 1 мая Силы обороны ликвидировали уже почти 470 тысяч российских захватчиков. Так, за минувшие сутки потери России выросли еще на 1120 бойцов. Кроме того, уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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