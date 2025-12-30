У ЗСУ відповіли на заяву Путіна, що окупанти перебувають за 20 кілометрів від Сум
- Віктор Трегубов заявив, що відстань від кордону Росії до Сум складає близько 25 кілометрів, і ця дистанція незмінна з 1991 року.
- Окупанти зайшли в населений пункт Грабовське, але це не наблизило їх до Сум, оскільки кордон Росії завжди був ближче до Сум, ніж Грабовське.
Російський диктатор заявив, що окупанти вже нібито за 20 кілометрів від Сум. Військові запевнили, що це є маніпуляцією географічними фактами.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі Ранок.LIVE.
Дивіться також Україна втратила Сіверськ, росіяни просуваються в Мирнограді та Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень
Як Путін маніпулює фактами?
За словами Віктора Трегубова, відстань від кордону Росії до обласного центру (Сум) складає близько 25 кілометрів. Така дистанція зберігається з 1991 року.
Єдине вклинення у Сумській області, про яке ми говоримо, – це населений пункт Грабовське, де вони зайшли приблизно на глибину кілометра. Але це аж ніяк не наблизило їх до Сум, бо кордон Росії з Сумами був завжди ближчий, ніж те Грабовське до Сум саме по собі,
– каже він.
Трегубов підкреслив, що заява російського диктатора означає лише те, що окупанти контролюють власну територію по свій бік кордону, а не просунулися вглиб України.
Яка зараз ситуація в Сумській області?
Нагадаємо, українські захисники розповіли, що активні бойові дії на Сумщині наразі точаться в районах поблизу Юнаківки, Андріївки, Яблунівки, Варачиного та Кіндратівки.
Військові підкреслили, що Хотінь був, залишається і буде під контролем Сил оборони України.
До слова, військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп розповів 24 Каналу, що наприкінці грудня російські військові зайшли у село Грабовське на Сумщині та вивезли звідти понад 50 цивільних. Він зауважив, що у викраденні людей взагалі немає стратегічної чи навіть оперативної мети. Те саме можна сказати загалом про бої в невеликому населеному пункті.