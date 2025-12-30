У ЗСУ відповіли на заяву Путіна, що окупанти перебувають за 20 кілометрів від Сум

Російський диктатор заявив, що окупанти вже нібито за 20 кілометрів від Сум. Військові запевнили, що це є маніпуляцією географічними фактами.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі Ранок.LIVE.

Як Путін маніпулює фактами?

За словами Віктора Трегубова, відстань від кордону Росії до обласного центру (Сум) складає близько 25 кілометрів. Така дистанція зберігається з 1991 року.

Єдине вклинення у Сумській області, про яке ми говоримо, – це населений пункт Грабовське, де вони зайшли приблизно на глибину кілометра. Але це аж ніяк не наблизило їх до Сум, бо кордон Росії з Сумами був завжди ближчий, ніж те Грабовське до Сум саме по собі,

– каже він.

Трегубов підкреслив, що заява російського диктатора означає лише те, що окупанти контролюють власну територію по свій бік кордону, а не просунулися вглиб України.

Яка зараз ситуація в Сумській області?