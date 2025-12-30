В ВСУ ответили на заявление Путина, что оккупанты находятся в 20 километрах от Сум

Российский диктатор заявил, что оккупанты уже якобы в 20 километрах от Сум. Военные заверили, что это является манипуляцией географическими фактами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Ранок.LIVE.

Как Путин манипулирует фактами?

По словам Виктора Трегубова, расстояние от границы России до областного центра (Сум) составляет около 25 километров. Такая дистанция сохраняется с 1991 года.

Единственное вклинение в Сумской области, о котором мы говорим, – это населенный пункт Грабовское, где они зашли примерно на глубину километра. Но это отнюдь не приблизило их к Сумам, потому что граница России с Сумами была всегда ближе, чем то Грабовское к Сумам само по себе,

– говорит он.

Трегубов подчеркнул, что заявление российского диктатора означает лишь то, что оккупанты контролируют собственную территорию по свою сторону границы, а не продвинулись вглубь Украины.

Какая сейчас ситуация в Сумской области?