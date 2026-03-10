Успішна операція: як ЗСУ звільнили Дніпропетровщину та чим може завершитись їхній наступ

Сили Оборони України фактично повністю деокупували Дніпропетровську область від ворога. За повідомленням Генштабу, залишилось зачистити декілька сіл.

Успіхи української армії на цьому відтинку фронту підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Успіх цієї операції та подальші перспективи на фронті спеціально для 24 Каналу розібрали колишні генерали, офіцери та військові експерти.

До теми Росіяни здійснили ще кілька проривів кордону на Сумщині й готують весняний наступ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як вдалось звільнити території на Дніпропетровщині?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що росіяни своїм наступом вклинились у Дніпропетровську область. Україна довго готувала операцію по звільненню територій. Цей ворожий виступ треба було зрізати, знищивши окупантів. Цю операцію нарешті підготували й оперативно провели, фактично, за рахунок десантно-штурмової бригади.

Була підготовлена нестандартна ефективна операція по знищенню основних і резервних сил, що підтягнулись для підтримки. Ще кілька населених пунктів на стадії звільнення. Триває активна вогнева робота, оперативна робота. Є реальний успіх і перевага в тому, що звільнених територій більше, ніж окупованих,

– зазначив генерал армії.

Він продовжив, що така сама ситуація на Гуляйпільському напрямку. Там провели низку операцій і просунулись уперед. Це те, що дозволило нам мати перевагу біля Оріхова й Олександрівки. Це ті напрямки, які ворог розглядає як альтернативу Покровському та Мирноградському для наступу. Тут відбувалось дуже багато атак.

Зверніть увагу! У Генштабі повідомили, що майже вся територія Дніпропетровської області вже звільнена від окупантів. Залишилось допрацювати у 3 селах і зачистити ще 2 села. Загалом деокуповано 400 квадратних кілометрів.

Маломуж відповів, як вдалось звільнити території на Дніпропетровщині: дивіться відео

Що означають успішні контратаки ЗСУ на фронті?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив, що в росіян завершується минулорічна наступальна кампанія. У них не вистачає стратегічних резервів. У росіян буде починатись оперативна пауза. Техніка, боєприпаси, особовий склад відправляються не на фронт, а накопичуються в тилу під літню військову кампанію 2026 року.

"Зменшення бойових спроможностей росіян було прогнозованим. Утім контратаки ЗСУ на південному напрямку можуть стати оперативними. Можна провести ще декілька операцій для покращення наших оперативних позицій, не стратегічних у районі Гуляйполя, в районі Покровська. Там росіяни зараз використовують залишки своїх резервів", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

За його словами, по всій лінії фронту видно зменшення кількості атак, які організовують росіяни. Утім ще рано говорити об'єктивно, що ЗСУ перехопили ініціативу. Причина в тому, що в росіян закінчуються стратегічні резерви. Ми поки не готові проводити масштабні наступальні операції, зокрема, через нестачу необхідного озброєння.

Світан пояснив, що означають успішні контратаки ЗСУ на фронті: дивіться відео

Яка подальша перспектива успішних контратак?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко висловив думку, що вже понад місяць ЗСУ перебувають в активній обороні. Це означає, українці не тільки відбивають наступи, а й контратакують, звільняють території в Дніпропетровській і Запорізькій областях, зривають ідею просування ворога в цих регіонах.

Крім того, це руйнує ворожі плани по підготовці майбутньою весняно-літньої наступальної кампанії. На жаль, сил в українських військових недостатню для потужного контрнаступу. Потрібна ще підтримка. Утім повільно контратаки відбуваються. Ворог уже 2 роки не може захопити Покровськ, а тому паралельно намагається розвивати наступ на інших напрямках,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Він додав, що з запланованих 14 дивізій ворог зумів зібрати тільки 7, і більшу їхню частину вже витратив. Процес атак для росіян ускладнився, бо з грудня кількість новприбулих у російську армію менша, ніж їхні втрати. У них є завдання на цей рік просуватись уперед, але ресурсу для цього недостатньо, тому вони шукають додаткові методи непрямої мобілізації.

Романенко припустив подальшу перспективу контратак ЗСУ на Півдні: дивіться відео

Ситуація на фронті: останні новини