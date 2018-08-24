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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

З'явилась інформація про ще одного солдата, що втратив свідомість на параді Незалежності

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Під час параду Дня Незалежності знепритомніли два солдати
Під час параду Дня Незалежності знепритомніли два солдати / "Інформатор"

У Києві під час параду з нагоди 27 річниці Незалежності знепритомнів не один, як повідомлялося раніше, а одразу два солдати.

Про це пише ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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Як підкреслюється у дописі, один із військових утратив свідомість під час промови Порошенка, а другий – трохи згодом.

Видання "Інформатор" зі свого боку уточнило, останній є представником Десантно-штурмових військ України, а втратив він свідомість під час хвилини мовчання на честь пам'яті загиблих українців. 

Також зазначається, що він знепритомнів і впав на землю, щоправда після цього його колеги відразу ж кинулися на допомогу, відтягли з колони в натовп для надання медичної допомоги.

Київ, парад, День Незалежності, знепритомнів, солдат, ЗСУ, військовий
Хоча і чоловік упав на землю, але до нього одразу підбігли колеги 

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв про перший такий випадок. Як передавав наш ресурс, чоловік почав втрачати координацію рухів і впав, але його вдалося вчасно підхопити за руки.

Теги: Новини України День Незалежності Новини Києва Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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