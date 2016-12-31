109 українців вилетіли з аеропорту Шарджі в напрямку України

Українці, які понад три доби провели в аеропорту Шарджі, вилетіли в напрямку України.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомив консул України у місті Дубаї Олександр Балануца.

Дипломат уточнив, що 109 громадян України вже вилетіли з ОАЕ прямим рейсом Шарджа – Київ.

Вилетів наш літак – 109 пасажирів на борту – Шарджа – Київ. Я обійду увесь аеропорт,буду дізнаватись, чи залишився тут хтось з українців, і далі буду думати, як перебиратись в Дубай, бо там теж складна ситуація, але там теж наші два консули є,

– уточнив український консул.

Літак #Шарджа-Київ вилетів до України.На борту 109 пасажирів.Консули - в аеропорту.Продовжуємо вживати заходів. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 31 грудня 2016 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 100 українських туристів застрягло в аеропорту Шарджа і Дубая. Дехто з них провів там понад три доби. Водночас в українському МЗС запевнили, що українці повернуться додому до Нового року.