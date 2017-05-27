5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян

Київ – місто контрастів. Тут вмістилося скільки всього, що й важко повірити! До Дня міста редакція сайту "24" зібрала для вас цікаві факти про столицю.

Зазначимо, День Києва у 2017 році святкують 27-28 травня, у столиці заплановано чимало цікавих заходів.

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Метро

Саме у Києві одна з найглибших станцій метро! Здогадуєтеся про яку станцію мова? Так, ми говоримо саме про станцію "Арсенальну". Її глибина – понад 105 метрів! Запрацювала станція ще у 1960 році. З 1986 року станція має статус "пам'ятка архітектури місцевого значення".



Станція метро "Арсенальна" в Києві – найглибша у світі

Взагалі життя в Києві тісно пов’язане з метро. Тому до вашої уваги ще один цікавий факт про цей вид транспорту. Станція столичного метро "Золоті ворота" входить у десятку найкрасивіших станцій метро у світі! Туристичне видання BootsnAll назвало станцію однією з 15 найкращих у світі під номером 11. За версією газети The Daily Telegraph станція ввійшла до списку 22 найгарніших станцій Європи. Запрацювала вона у 1989 році. Основна прикраса станції – мозаїка.



Київська станція метро – одна з найкрасивіших у світі

Вулиці

Величезне місто з тисячами вулиць! Чи запам’ятаєш усі? Але ці вулиці варто знати:

Найстаріша вулиця – Володимирська (понад тисячу років);

найдовша – Броварський проспект (14 км);

найкоротша – Інженерний провулок (менше 50 м);

найширша – Хрещатик (75 метрів від будинку до будинку);

найвужча – Георгіївський провулок (ширина проїзної частини всього 5,4 метра).



Факти про Київ: вулиці, які варто знати

Висота

Київ розлізся над Дніпром. Його найвищою точкою щодо ріки є площа Слави. Висота – понад 200 метрів. Площа, імовірно, почала формуватися ще за часів Київської Русі!



Найвища споруда Києва

А от найвищою спорудою столиці є телевежа. Красуня висотою у 380 метрів побудована в 1973 році.

Музей



Києво-Печерську Лавру щороку відвідує близько мільйона туристів

У Києві неймовірна кількість музеїв: від музею військової техніки до музею туалетів. Однак один музей є найвідвідуванішим. Щороку тут буває близько мільйона туристів! Здогадалися про який музей йдеться? Так, це Києво-Печерська Лавра.

Транспорт

Про метро ми вже згадували. Але навряд чи ви знаєте, що найдовший київський транспортний маршрут – це маршрут трамвая №12. Він їде від станції метро "Контрактова площа" до Пущі-Водиці. Якщо їхати від кінцевої до кінцевої, ви подолаєте приблизно 20 кілометрів.



З фунікулера у Києві відкривається прекрасний вид на Дніпро

Ну а найкоротшим транспортним маршрутом у Києві є маршрут фунікулера. Протяжність – всього 222 метри. Але воно того варте, адже фунікулер працює у дуже мальовничому куточку столиці.