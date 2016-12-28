Адвокати Януковича вимагають змінити суд, який розглядає його справу

Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генпрокуратури про заочне досудове розслідування справи президента-втікача Віктора Януковича за підозрою в державній зраді.

Адвокати Віктора Януковича вимагають передати справу від Печерського суду до іншого, який менш піддається впливу з боку ГПУ. Про це повідомила кореспондент 24 Каналу.

Майже на кожного суддю є або кримінальна справа в ГПУ, або інший компромат, який дає можливість прокуратурі тиснути на суд. Саме тому ми хочемо перенести справу у суд, який перебуває під менший впливом,

– заявив адвокат Ігор Федеренко.

Водночас прокурори вважають перенесення справи в інший суд – затягуванням у справі.

Нагадаємо, 15 грудня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання Віктора Януковича.