Адвокати Януковича вимагають змінити суд, який розглядає його справу
12:37, сьогодні 145 Читать новость на русском
Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генпрокуратури про заочне досудове розслідування справи президента-втікача Віктора Януковича за підозрою в державній зраді.
Адвокати Віктора Януковича вимагають передати справу від Печерського суду до іншого, який менш піддається впливу з боку ГПУ. Про це повідомила кореспондент 24 Каналу.
Майже на кожного суддю є або кримінальна справа в ГПУ, або інший компромат, який дає можливість прокуратурі тиснути на суд. Саме тому ми хочемо перенести справу у суд, який перебуває під менший впливом,
– заявив адвокат Ігор Федеренко.
Водночас прокурори вважають перенесення справи в інший суд – затягуванням у справі.
Нагадаємо, 15 грудня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання Віктора Януковича.
Джерело: 24 Канал
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