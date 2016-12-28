Американські торгові центри стали ареною масових бійок за знижки

В понад десяти торгових центрах США виникли сутички через покупку товарів із новорічною знижкою.

Конфлікти виникли між групами юнаків у різних штатах. Аби вгамувати підлітків, поліція застосувала сльзогінний газ.

За даними ЗМІ, у штаті Колорадо заарештували п'ятьох учасників заворушень, ще одного молодика затримали у штаті Огайо.

Внаслідок бійок одна людина отримала серйозні ушкодження, також постраждали двоє дітей. В деяких торгових центрах виникла паніка серед відвідувачів і там навіть довелося провести евакуацію.

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