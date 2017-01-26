19:27
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 16:00: Чергове затримання в Криму. Масштабна ДТП у Польщі
Випуск новин
16:47, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аваков відреагував на інформацію про заміну прав кожні 5 років

16:06, сьогодні 1741 Читать новость на русском

Після бурхливої реакції в інтернеті, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков був змушений реагувати на ситуацію щодо скорочення терміну дій водійських прав.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook написав, що зараз не планують скорочувати термін дії водійських посвідчень до 5 років.

Є світова практика щодо водійських посвідчень і ми будемо її дотримуватися. Ніяких "кожні 5 років " не буде. Є діючі законні норми,
– зазначив міністр.

Нагадаємо, заступниця міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва раніше повідомила, що сервісний центр МВС готує законопроект про зміни до Правил дорожнього руху. У документі серед іншого є пропозиція зменшити термін дії водійських посвідчень до 5-ти років. Вона зазначила, що це вимога Євросоюзу.

Теги: Україна Політика Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Українець встановив національний рекорд по відтисканню на двох пальцях
 28 серпня 2016 , 20:58
П’яний бойовик підірвав себе гранатою на дитячому майданчику у Донецьку
 10 січня , 14:10
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук