Аваков відреагував на інформацію про заміну прав кожні 5 років

Після бурхливої реакції в інтернеті, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков був змушений реагувати на ситуацію щодо скорочення терміну дій водійських прав.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook написав, що зараз не планують скорочувати термін дії водійських посвідчень до 5 років.

Є світова практика щодо водійських посвідчень і ми будемо її дотримуватися. Ніяких "кожні 5 років " не буде. Є діючі законні норми,

– зазначив міністр.

Нагадаємо, заступниця міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва раніше повідомила, що сервісний центр МВС готує законопроект про зміни до Правил дорожнього руху. У документі серед іншого є пропозиція зменшити термін дії водійських посвідчень до 5-ти років. Вона зазначила, що це вимога Євросоюзу.