Авто оператора українського телеканалу підпалили у Харкові

Ввечері 4 січня у Харкові на вул. Ромашкіна невідомі підпалили автомобіль Volkswagen Tiguan, що належить оператору "Нового каналу" Андрію Резніченку.

Про це повідомляє NewsRoom із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Невідомий підпалив іномарку та втік з місця події. Загасити пожежу вдалося ще до приїзду рятувальників.

Силовики знайшли на місці події сірники та 2 пляшки з залишками рідини жовтого кольору.

Поліція Харківщини повідомляє, що потерпілих немає. Вогнем пошкоджено салон автомобіля.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять низку експертиз.

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Зазначимо, що Резніченко працює на "Новому каналі" оператором соціального реаліті-шоу "Страсті за ревізором".