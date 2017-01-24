"Автомобільна завірюха": як відбувалось зимове ралі в Дніпрі

У Дніпрі справжня "автомобільна завірюха". Так називається перший етап зимового ралі, який цими вихідними відбувся у місті.

На аеродромі "Кам'янка" зібрались 38 екіпажів. За 2 дні учасникам змагань потрібно було подолати 45 кілометрів, більшість з них це швидкісні спецділянки. Для серійних автівок це доволі серйозний виклик. Адже траса була вкрита снігом та льодом.

Зимове ралі – напевно, найскладніше ралі. Тому що вгадати з погодою завчасно практично неможливо. Ми подавали заявку на проведення етапу ще в листопаді місяці. Передбачили максимально таку ось погоду. І у нас все вийшло, я дуже радий цьому,

– розповів Антон Горгуль, директор перегонів.

Для Сергія Бєлявцева це перше зимове ралі. Його екіпаж керує класичним "ВАЗом", якому понад 40 років. Водій та штурман розповіли, що їхня автівка справжня легенда. Вона відома своєю витривалістю та перемогами на всю область.

Переможцями змагань стали гонщики з Дніпра, Одеси, Запоріжжя та Львова. Наступні змагання з ралі серійних авто відбудуться аж у травні. Їх проведуть на київському аеродромі "Чайка".