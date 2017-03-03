Без ухвали суду, але зі спецназом: ексклюзивне відео з обшуку квартири Марушевської

Вдень 3 березня люди у формі спецпризначенців СБУ прийшли з обшуком до помешкання екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської.

Як повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця обшуку, ухвали суду в людей у формі не було.

Кажуть, що таким чином хотіли Марушевську "запросити на бесіду".

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Нагадаємо, вдень 3 березня СБУ прийшла з обшуком в квартиру екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської в той час, коли вона сама перебувала із закордонним відрядженням у Гватемалі.



Марушевська каже, що сприймає такі дії, як тиск зі сторонни чинної влади та відповідь на затримання голови ДФС Романа Насірова.