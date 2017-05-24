Більше, ніж транш МВФ: голова НАБУ назвав, скільки коштів розікрали після Революції Гідності

Голова НАБУ Артем Ситник сьогодні, 24 травня, відзвітував перед народними обранцями про роботу антикорупційного органу.

Ситник наголосив на тому, що його відомство розпочало розслідування проти високопосадовців теперішньої влади – голови Державної фіскальної служби, голови ЦВК та Рахункової палати. Серед досягнень керівник НАБУ визначив 33 провадження щодо розкрадання коштів великих державних підприємств.

Сума збитків, яка встановлена в ході цих розслідувань, складає майже 80 мільярдів гривень. Це те, що було вкрадено після Революції Гідності. Це те, що перевищує суму траншів, які ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду. Це те, що фінансує політичну корупцію в державі,

– підкреслив очільник НАБУ.

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