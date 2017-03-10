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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Блокувальники дали російському "Сбербанку" два тижні на втечу з України

16:02, сьогодні 480 Читать новость на русском
Блокувальники пригрозили самотужки видворити
Блокувальники пригрозили самотужки видворити "Сбербанк" з України / Еспресо

Блокувальники торгівлі з Донбасом обіцяють через два тижні розпочати блокувати роботу російського "Сбербанку" в Україні.

Про це на прес-конференції в Києві заявив другий командир батальйону "Донбас", координатор "Штабу блокади торгівлі з окупантами" Анатолій Виногородський.

Ми даємо два тижні всім вкладникам "Сбербанка России" на те, щоб вони вилучили звідти кошти,
– заявив він.

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Виногородський наголосив, що якщо влада України не заборонить діяльність російського банку в Україні, то блокувальними самотужки закриють всі відділення фінустанови на всій території країни.

Нагадаємо, блокувальники Донбасу також вимагають від влади до 2 квітня укласти договори про постачання вугілля з інших країн, крім Росії. В іншому випадку активісти пригрозили перекрити всі залізничні сполучення з РФ.

Теги: Україна Україна-Росія Блокада Банки
Джерело: 24 Канал
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