Блокувальники дали російському "Сбербанку" два тижні на втечу з України

Блокувальники торгівлі з Донбасом обіцяють через два тижні розпочати блокувати роботу російського "Сбербанку" в Україні.

Про це на прес-конференції в Києві заявив другий командир батальйону "Донбас", координатор "Штабу блокади торгівлі з окупантами" Анатолій Виногородський.

Ми даємо два тижні всім вкладникам "Сбербанка России" на те, щоб вони вилучили звідти кошти,

– заявив він.

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Виногородський наголосив, що якщо влада України не заборонить діяльність російського банку в Україні, то блокувальними самотужки закриють всі відділення фінустанови на всій території країни.

Нагадаємо, блокувальники Донбасу також вимагають від влади до 2 квітня укласти договори про постачання вугілля з інших країн, крім Росії. В іншому випадку активісти пригрозили перекрити всі залізничні сполучення з РФ.