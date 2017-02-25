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Бобри атакували дерева у Києві

14:25, сьогодні 447 Читать новость на русском

На озері біля парку "Позняки" бобри пошкодили кілька десятків стовбурів, на що почали скаржитись місцеві жителі.

За утриманням насаджень в парку слідкує комунальна служба. Щоб уберегти дерева від небажаних зубів, комунальники вирішили обмотати стовбури металевою сіткою.

Люди скаржаться, що бобри гризуть дерева, тому ми хочемо їх зберегти, щоб навколо озера були дерева,
– повідомила начальник дільниці КП по утриманню зелених насаджень Марина Гафонова.

Обмотують металом лише здорові дерева, а також ті, до яких бобри ще не дісталися.

Як переконують комунальники, здоров’ю гризунів сітка не загрожує. Вони вже практикували таку методику раніше, і не постраждав жоден бобер.

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Дії комунальників не всім до вподоби. Деякі місцеві жителі вважають, що через брак деревини бобри голодуватимуть і можуть мігрувати до іншої водойми.

Гризуть дерева бобри через поклик інстинктів. Із хмизу вони будують дамби, а корою можуть харчуватись. Зоологи переконують, що комунальники вчинили правильно. На цій водоймі харчів для гризунів вдосталь, а потреби будь-що будувати немає.

Після того, як комунальники обмотають всі визначені дерева, обіцяють влаштувати бобрам годівнички, щоб компенсувати гризунам незручності.

Теги: Київ світ тварин
Джерело: 24 Канал
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