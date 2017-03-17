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Буду доводити свою вину, – Насіров курйозно обмовився

01:58, сьогодні 21 Читать новость на русском
Роман Насіров (Фотожаба)
Роман Насіров (Фотожаба) / Фото із соціальних мереж

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби заявив, що планує доводити свої вину. Щоправда, він обмовився і потім вирішив доводити вже невинуватість.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами біля стін Лук’янівського СІЗО у Києві.

Я б краще перебував тут і доводив би свою вину... (обмовився). Невинуватість. Але зараз вже починаю думати, що може навіть так краще що буде більше можливостей, в тому числі для спілкування зі ЗМІ,
– сказав він.

Згодом Насіров запевнив, що втікати з України не збирається і йому вже одягли браслет. Щоправда, показувати його він відмовився. .

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

16 березня стало відомо, що дружина екс-чиновника внесла за нього заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Згодом САП цю інформацію підтвердила.

Увечері відсторонений очільник ДФС вийшов на волю. Розмір застави став рекордоним, серед тих, які вносили українські чиновники.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова Курйози
Джерело: 24 Канал
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